Как Казахстан будет разыскивать лиц в Украине и Молдове – ответ МВД

Казахстан продолжит взаимодействовать с Украиной и Молдовой по вопросам розыска и задержания разыскиваемых лиц, несмотря на то, что эти страны не присоединились к Договору СНГ о межгосударственном розыске лиц. Об этом на заседании Курултая сообщил заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов, передает BAQ.KZ.

Вопрос заместителю министра задала депутат Курултая Замира Кузиева. Она отметила, что Договор о межгосударственном розыске лиц ратифицирован восемью государствами СНГ. При подготовке документа предполагалось, что к нему присоединятся Украина и Молдова, однако впоследствии этого не произошло.

Депутат поинтересовалась, на каких правовых основаниях в таком случае будет осуществляться розыск на территории этих стран и будет ли Казахстан исполнять поступающие от них запросы.

По словам Санжара Адилова, отсутствие Украины и Молдовы среди участников этого договора не исключает сотрудничества с ними.

«Что касается взаимодействия Казахстана с Украиной и Молдовой, здесь есть два очень важных аспекта. Действительно, по СНГ к данному соглашению они не присоединились, не ратифицировали. Что касается взаимодействия с Украиной, есть двусторонний правовой договор о сотрудничестве 2020 года. Он прямо предусматривает правовое взаимодействие по розыску и задержанию соответствующих разыскиваемых лиц, находящихся в межгосударственном и международном розыске», – сообщил замминистра.

По Молдове, как пояснил Санжар Адилов, также существуют необходимые правовые основания. Помимо двустороннего договора, действует Минская конвенция 1993 года, предусматривающая международное сотрудничество по гражданским, семейным и уголовным делам.