На недавнем совещании по вопросам развития искусственного интеллекта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ИИ должен стать движущей силой развития всех отраслей экономики, основой инновационного роста и цифровой независимости страны.

Глава государства подчеркнул стратегическую значимость цифровизации, отметив, что ее успешная реализация определит конкурентоспособность Казахстана в будущем.

О конкретных шагах, предпринимаемых в рамках этих задач, а также о новых проектах и технологиях в сфере искусственного интеллекта BAQ.KZ рассказал председатель Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП Гиззат Байтурсынов.

Суперкомпьютер

Казахстан 9 июля официально запустил самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии. Это значимое достижение на пути к цифровому суверенитету и технологической независимости. Он позволит сократить зависимость от зарубежных облачных провайдеров и снизить риск утечки данных.

Суперкомпьютер открыт для стартапов, университетов, научных учреждений и государственных органов.

Для того, что распределить ресурсы суперкомпьютера, по словам Гиззата Байтурсынова, осуществляется работа по эффективному использованию Национального суперкомпьютерного кластера alem.cloud.

“Основной задачей является обеспечение равного и прозрачного доступа к его вычислительным ресурсам для всех участников, включая перспективные стартапы и проекты национального значения. В целях системной интеграции вычислительных мощностей с реализуемыми цифровыми инициативами доступ к суперкомпьютеру будет предоставляться через Национальную платформу искусственного интеллекта, что обеспечит централизованный доступ стартапам, бизнес-сообществу и иным заинтересованным субъектам для разработки решений в сфере искусственного интеллекта. В настоящее время разрабатывается проект правил распределения мощностей, определяющий порядок предоставления доступа, механизмы распределения ресурсов, а также контроль их целевого использования. Реализация данных мер позволит максимально эффективно задействовать потенциал суперкомпьютера в интересах инновационного бизнеса и государственных проектов", - сказал Гиззат Байтурсынов.

Безопасность ИИ

На совещании Президент также отметил, что с развитием искусственного интеллекта и цифровых технологий растет риск фальсификации биометрических данных (например, подделки лица или голоса) и утечек персональной информации.

Председатель Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП Гиззат Байтурсынов отмечает, что министерство не регулирует вопросы, связанные с дипфейк-технологиями, а также не осуществляет анализ и мониторинг использования таких технологий.

"В зависимости от характера и целей использования таких технологий рассмотрение случаев использования дипфейка может осуществляться правоохранительными органами (в случае нарушения прав и свобод граждан, мошеннических действий), Министерство культуры и информации (по вопросам распространения медиаконтента). Обеспечение личной безопасности данных при использовании ИИ и других цифровых технологий находится в зоне ответственности самих пользователей, которые должны соблюдать установленные правила и рекомендации по защите персональной информации", - сказал Гиззат Байтурсынов.

Он также добавил, что на сегодняшний день на рассмотрении в Мажилисе находится проект закона "Об искусственном интеллекте", в рамках которого планируется урегулировать вопрос использования дипфейк-технологий.

Развитие ИИ

Важно, чтобы искусственный интеллект в Казахстане вышел на новый уровень, поскольку это напрямую связано с экономической конкурентоспособностью страны, укреплением технологической независимости и повышением качества жизни граждан.

Как подчеркнул Президент на совещании в Акорде, развитие ИИ — это не просто элемент цифровизации, а стратегический приоритет, который определит место Казахстана в мировой экономике на десятилетия вперед. Интеллектуальные технологии способны стать драйвером роста всех отраслей — от промышленности и энергетики до здравоохранения и образования. Они позволяют ускорить внедрение инноваций, повысить эффективность государственного управления, оптимизировать бизнес-процессы и обеспечить более высокое качество услуг для населения.

Кроме того, собственные ИИ-решения обеспечат стране цифровой суверенитет — защиту от зависимости от зарубежных технологий и платформ, что особенно важно в условиях глобальной конкуренции и киберугроз. А широкое внедрение искусственного интеллекта создаст новые рабочие места, повысит цифровую грамотность населения и позволит подготовить специалистов, способных работать с передовыми технологиями.

Поэтому в целях обеспечения высокого темпа развития технологий искусственного интеллекта в Казахстане предусматривается реализация комплекса мероприятий стратегического характера.

"В рамках национальной цифровой трансформации планируется запуск Международного Центра искусственного интеллекта alem.ai, призванного стать платформой для подготовки кадров, проведения научных исследований и внедрения инновационных ИИ-решений. Также, в соответствии с утвержденной концепцией развития искусственного интеллекта и по поручению Главы государства планируется внедрение искусственного интеллекта в систему государственного управления и приоритетные сектора экономики", - сказал Гиззат Байтурсынов.

Участие Казахстана в глобальных инициативах по развитию искусственного интеллекта крайне важно, потому что это открывает стране доступ к передовым технологиям, знаниям и международным партнёрствам, которые невозможно развить в полной мере в изоляции.

Поэтому, как сообщил Гиззат Байтурсынов, участие Казахстана в глобальных инициативах по развитию искусственного интеллекта - это стратегический приоритет.