Как Казахстан хочет бороться с засухой и опустыниванием с помощью Китая

Казахстан намерен изучить китайские агротехнологии, которые могут помочь бороться с засухой, эрозией и деградацией почв. Об этом договорились Ассоциация Ecojer и научные центры китайской провинции Хунань. Стороны планируют создать цифровую модель почвенного углерода, передать Казахстану технологии восстановления истощенных земель и заняться селекцией засухоустойчивых культур. Проблема деградации земель остается серьезной.

По данным Ecojer, негативным процессам подверглись более 29 млн гектаров: около 5 млн страдают от водной эрозии, еще 24 млн — от ветровой. Кроме того, около 27 млн гектаров приходится на деградированные пастбища. В рамках сотрудничества хотят создать цифровую карту, которая позволит оценить запасы органического углерода в почвах разных регионов и типов земель. Также планируется изучить, сколько углекислого газа могут поглощать почвы при использовании почвозащитного земледелия и биоугля, который производят из сельскохозяйственных отходов.

По оценкам экспертов, сельскохозяйственные земли Казахстана потенциально могут поглощать от 15 до 30 млн тонн CO₂ в год. Это, как отмечают в Ecojer, может создать для фермеров дополнительный источник дохода через климатические проекты и продажу углеродных офсетов. Во время визита в Китай казахстанская делегация также изучила технологии выращивания масличного льна, биологических удобрений и точечного опрыскивания. Последние позволяют сократить использование химических пестицидов на 30–50%.

Отдельно китайские специалисты показали технологии восстановления деградированных пастбищ. Биоорганические кондиционеры почвы и почвопокровные культуры помогают удерживать влагу и связывать подвижные частицы грунта, что может снизить ветровую эрозию. По итогам поездки стороны заявили о намерении создать совместный китайско-казахстанский исследовательский и учебный центр по углеродному земледелию. Там планируют тестировать засухоустойчивые сорта и обучать казахстанских специалистов методам мониторинга углерода в почве.

В Ecojer рассчитывают, что китайские разработки удастся адаптировать к условиям Казахстана и со временем масштабировать их на сельхозугодья страны.