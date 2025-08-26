В конце года Астану посетит премьер-министр Армении Никола Пашинян, об этом ранее заявил президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев. Для главы армянского правительства это будет уже четвертый визит в Казахстан.

Учитывая, что Армения и Азербайджан подписали в Вашингтоне Декларацию об установлении мира между двумя странами, визит Пашиняна может иметь важный шаг в укреплении региональной стабильности, а также в расширении сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

Дипломатические отношения

Армения и Казахстан установили дипломатические отношения в августе 1992 года. С этого времени между странами действует ряд соглашений о сотрудничестве в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Одним из главных документов, определяющим основы двусторонних отношений между Арменией и Казахстаном, считается Договор о дружбе и сотрудничестве, подписанный в 1999 году.

Страны присутствуют в общих организациях по вопросам безопасности и экономики. Казахстан и Армения являются членами Содружества Независимых Государств (СНГ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Также обе

Армения и Казахстан также входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Экономические сотрудничество

Экономическое сотрудничество между Казахстаном и Арменией строится на основе как двусторонних договоренностей, так и участия в ЕАЭС.

Казахстан экспортирует в Армению в основном нефть и нефтепродукты, металлы, химическую продукцию, зерно и продовольствие, а также сигареты.

Армения поставляет в Казахстан алкогольные напитки (особенно коньяк и вино), сельхозпродукцию, текстиль, фармацевтику и ювелирные изделия.

Нужно отметить, что по товарообороту с Казахстаном Армения занимает последнее место из стран ЕАЭС. Большую долю занимает Россия–91,3%, далее следуют Кыргызстан, –5,6%, Беларусь–3% и Армения–0,1%.

На объем торговли влияют ограничения в транспортной сфере. Прямой сухопутный маршрут невозможен из-за закрытых армяно-азербайджанской и армяно-турецкой границ. Армения не имеет общей границы с Казахстаном и не имеет выхода к морю.

Это означает, что армянские товары в Казахстан (и наоборот) могут попадать только через Грузию либо через Иран.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в 2023 году товарооборот между странами составил 100, 3 млн долларов.

Этот показатель увеличился в 2,4 раза по сравнению с 2022 г.

В 2024 году эти данные составили - 35, 7 млн долларов.

За январь-май 2025 года эти данные составили 16,8 млн долларов.

Снижение торгового оборота между странами в 2024 годя связано с сокращением перепродажи автомобилей. Если исключить авто-сектор, торговля в других категориях остается стабильной или даже растет.

Казахстан заинтересован в транзитных маршрутах через Кавказ в направлении Ближнего Востока, а Армения - в выходе через Казахстан к рынкам Центральной Азии и Китая.

Для развития торгово-экономических отношений обе стороны последовательно поддерживают меры, направленные на расширение сотрудничества и создание благоприятных условий для бизнеса.

Так, например, в 2024 году в Алматы прошел Казахстанско-армянский бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран, инвесторов, экспертов. Тогда было отмечено, что для полноценного сотрудничества необходима стабилизация ситуации и установление прочного мира в Южном Кавказе. Казахстан со своей стороны прилагает для этого необходимые дипломатические усилия.

Тогда же председатель Комитета по торговле и инвестициям Международной торговой палаты Армении Айк Маргарян отметил, что у армянской стороны есть желание инвестировать в торговые и логистические центры в Казахстане.

После посещения Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" армянские бизнесмены заявили, что намерены открыть свое представительство и торговый центр.

В марте 2025 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов увеличить поставки товаров в Армению на 350 млн долларов.

"Сдержанно-прагматичные отношения"

Политолог Ералы Нуржума отмечает, что отношения между Казахстаном и Арменией можно назвать сдержанно-прагматичными.

Ереван фактически вышел из деятельности в ОДКБ, а Астана сохраняет нейтралитет и продолжает диалог с армянскими партнерами. В этих условиях экономическая составляющая становится главным связующим звеном между двумя странами. Беспошлинный режим, единые техрегламенты и упрощенные таможенные процедуры делают торговлю предсказуемой.

"Политический фон осложнен тем, что Армения с февраля 2024 года де-факто заморозила участие в ОДКБ, а в июне того же года премьер Никол Пашинян публично заявил о намерении выйти из блока. Казахстан при этом сохраняет нейтральный подход, продолжая контакты с Ереваном через двусторонние и евразийские площадки. Главная площадка, которая удерживает торговые связи, это Евразийский экономический союз. Общий рынок и единые правила позволяют вести бизнес без лишних барьеров. СНГ остаётся скорее "традиционной оболочкой" для формального взаимодействия, а ОДКБ, с учетом позиции Армении, фактически перестал играть роль в экономике", - говорит политолог.

Неопределенность в поставках

Ералы Нуржума отмечает, что конфликтный трек Армении и Азербайджана сдерживает открытие новых коммуникаций, а санкционное давление и реэкспортные схемы создают неопределенность в поставках.

"На этом фоне Казахстан становится для Армении не только партнером, но и транзитным "окном" к новым маршрутам в обход традиционных направлений. Напряженность в отношениях Армении и Азербайджана влияет на маршрутизацию грузов через Грузию и на ожидания бизнеса в отношении "разблокировки" коммуникаций. Проект Еревана "Crossroads of Peace" обсуждается, но его практическая реализация зависит от мирного соглашения между странами, которые совсем недавно парафировали это соглашение в США при посредничестве Дональда Трампа, но документ еще не подписан. Резкие колебания внешней торговли Армении в 2024–2025 годах, связаны с переориентацией потоков и ужесточением контроля за реэкспортом в РФ", - говорит эксперт.

Он подчеркивает, что объем товарооборота между странами пока скромен и главным ресурсом для наращивания сотрудничества является логистика. Казахстан активно развивает инфраструктуру Транскаспийского коридора, увеличивая пропускную способность портов и железных дорог. Для Армении это шанс подключиться к растущему транзитному потоку, диверсифицировать маршруты и снизить зависимость от нестабильных региональных дорог.

По его словам, казахстанский участок Срединного коридора главный источник новых возможностей.

"Резкий рост трафика расширяет "окно" для экспортеров и импортеров, работающих через грузинские порты и Каспий. Казахстан ускоренно наращивает мощность железных дорог и портов, планируется увеличение пропускной способности коридора до 10 млн тонн в год к 2027 году. Для армянского бизнеса это более короткие сроки и диверсификация маршрутов вне традиционных направлений", - сказал политолог.

Транскаспийский маршрут стыкуется с грузинскими портами и далее с армянской сетью через Грузию. Это практичный вариант, пока не разблокированы прямые региональные коммуникации вокруг Армении.

"Казахстан интересен Армении как надежный транзитный партнер, а сама Армения как нишевой рынок и площадка для расширения торговых цепочек. В условиях нестабильного региона именно экономика и транспорт могут стать фундаментом, который позволит сохранить баланс и поступательное развитие отношений между нашими странами", - заключил эксперт.

Значение Зангезурского коридора

Политолог Талгат Калиев отмечает также, что Казахстан неоднократно предпринимал усилия для урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией. По инициативе президента Касым-Жомарта Токаева в Болгарии была организована диалоговая площадка для министров иностранных дел обеих стран.

В определенной степени именно эта работа способствовала подписанию Вашингтонской декларации между Николаем Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

Политолог объясняет, что это связано не только с нашей политикой добрососедства, но и с экономическими интересами: для Казахстана Южный Кавказ является стратегически важным транспортным коридором. Его открытие, в частности за счет реализации Зангезурского коридора (это планируемый транспортный маршрут, который должен соединить Азербайджан с его эксклавом Нахичеванской Автономной республикой - прим.редакций), создаст новые перспективы не только для Центральной Азии и Южного Кавказа, но и для Европы, Китая.

"В этом контексте визит Никола Пашиняна приобретает особое значение. Он проойдет на фоне нормализации отношений в регионе и, безусловно, будет носить содержательный характер", - прогнозирует политолог.

В условиях геополитической напряженности это еще и один из наиболее стабильных и безопасных путей. Казахстан, как транзитная страна, будет извлекать значительные выгоды. Задача Казахстана— обеспечить честное и эффективное сотрудничество со всеми участниками коридора, чтобы согласовать логистику, таможенные процедуры, цифровизацию маршрута и безопасность перевозок. Это позволит максимально сократить сроки доставки и сделает коридор еще более привлекательным для международного бизнеса.

Но для того, чтобы этот маршрут заработал потребуется синхронизация усилий: гармонизация законодательства, единые подходы к оформлению и отслеживанию грузов. Важно наладить тесное взаимодействие между транспортными ведомствами, правоохранительными органами и бизнесом всех стран-участниц. Именно так можно добиться реальной эффективности и извлечь конкретные экономические выгоды, считает Калиев.

Важно отметить, что Никола Пашинян посетит Казахстан с официальным визитом.