Как Казахстан и Катар будут обмениваться информацией о преступлениях

Казахстан и Катар смогут обмениваться оперативной информацией до возбуждения уголовного дела. Об этом стало известно в ходе рассмотрения на заседании Курултая проекта закона о ратификации соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в борьбе с преступностью, передает BAQ.KZ.

Как сообщил член Комитета Курултая по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Александр Данилов, сотрудничество будет осуществляться на основе запросов компетентных органов двух государств.

«Сотрудничество в рамках соглашения предполагается на основе запросов компетентных органов государств сторон, что позволит сторонам обмениваться оперативной информацией до возбуждения уголовного дела, оперативно сверять данные по розыску лиц, проводить совместные учения, обмениваться технологиями и повышать квалификацию в сфере борьбы с киберпреступностью и отмыванием денег», – сообщил Александр Данилов.

Соглашение направлено на взаимодействие Казахстана и Катара в борьбе с организованной преступностью, террористическими и экстремистскими преступлениями, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, незаконной миграцией и торговлей людьми, а также в сфере информационной безопасности.