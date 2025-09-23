Президент Касым-Жомарт Токаев возглавил казахстанскую делегацию на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Визит в США традиционно используется не только для участия в глобальной дипломатии, но и как площадка для встреч с крупнейшими транснациональными корпорациями. В этот раз Глава государства провёл переговоры с руководителями мировых компаний, обсудив инвестиции в энергетику, инфраструктуру и новые технологии. Эксперты оценили будущее казахстанско-американских отношений и обозначили перспективные направления сотрудничества. Подробнее об этом – в материале BAQ.KZ.

По словам политолога Ералы Нуржумы, особенности казахстанско-американских отношений заключаются в их практичности и взаимной выгоде.

"Казахстанско-американские отношения далеки от громких союзнических деклараций, но в этом их сила, они строятся на взаимной выгоде и практическом расчёте. США заинтересованы в стабильном и открытом Казахстане как партнёре в энергетике и транзите. Казахстан же использует американский вектор как инструмент укрепления суверенитета и диверсификации внешнеэкономических связей", – отметил эксперт.

Он отмечает, США для Казахстана остаются ключевым внешним инвестором: именно американские корпорации в 1990-е годы сыграли решающую роль в развитии месторождений Тенгиз и Карачаганак, а сегодня продолжают обеспечивать страну капиталом, технологиями и современными стандартами управления. При этом объёмы двусторонней торговли скромнее, чем с Россией или Китаем, а политические отношения устойчивы и предсказуемы, но без элементов союзничества.

Стоит подчеркнуть, энергетика является главным стержнем сотрудничества.

"Для Казахстана американские компании остаются не только источником инвестиций, но и проводником технологий. Именно через такие проекты формируется конкурентоспособность национальной нефтегазовой отрасли, которая продолжает обеспечивать львиную долю экспортных доходов. Сегодня речь идёт уже не только о нефти и газе, но и о декарбонизации, улавливании углерода, развитии возобновляемой энергетики. Здесь США могут предложить передовые решения, которые будут востребованы Казахстаном в ближайшие годы", – пояснил Нуржума.

Отношения Астаны и Вашингтона также вплетены в более широкий международный контекст. По словам политолога, Казахстан балансирует между Россией, Китаем и Западом. Для США Центральная Азия остаётся регионом, где важно сдерживать чрезмерное влияние конкурентов и обеспечивать диверсификацию энергетических маршрутов.

Для Казахстана же партнёрство с США – это способ укрепления суверенитета и расширения внешнеэкономических возможностей.

Эксперт обращает внимание и на существующие вызовы.

"Казахстанский экспорт и инвестиционные проекты уязвимы перед торговой политикой США. Мы помним, как тарифные войны президента Дональда Трампа с Китаем косвенно задели и Казахстан. Присутствие американских компаний в Казахстане повышает инвестиционную привлекательность всей Центральной Азии. Однако партнёрство с США связано и с вызовами – непредсказуемостью американской внутренней политики, стратегической конкуренцией с другими державами и давлением энергетического перехода", – подчеркнул Нуржума.

В ходе последних встреч обсуждались перспективы взаимодействия в стратегически важных отраслях — транспорте и сельском хозяйстве. Экономист Арман Байганов отметил, что подобные шаги могут принести реальную пользу для экономики Казахстана.

"Любой контакт между странами, тем более с первой экономикой мира, положительно отражается на нашей экономике. Насколько я знаю, Дональд Трамп также озвучил соглашение в сфере железнодорожной отрасли. В Казахстане как раз ощущается нехватка локомотивов и обновления железнодорожного подвижного состава. Считаю, что это очень важно, поскольку Соединённые Штаты обладают технологиями и возможностями, которые необходимы нам", — сказал эксперт.

По словам Байганова, особое значение имеет локализация производства на территории Казахстана.

"У нас уже существует совместный завод с американцами. Если производство будет локализовано в Казахстане, это позволит создать новые рабочие места и обеспечит поступления в бюджет", — подчеркнул экономист.

Вторым направлением сотрудничества эксперт назвал агропромышленный комплекс. Президент Казахстана в ходе переговоров также обозначил интерес к развитию сельского хозяйства.

"Глава государства отметил перспективность сельскохозяйственной отрасли. В США этот сектор хорошо развит, достаточно вспомнить производство техники John Deere. С учётом того, что Соединённые Штаты обладают значительными финансовыми ресурсами, привлечение инвесторов в казахстанский АПК было бы очень полезным", — отметил Байганов.

Он подчеркнул, что американский опыт и инновации могут ускорить модернизацию аграрного сектора Казахстана.

По его мнению, географическое положение Казахстана открывает дополнительные возможности для роста.

"Эти шансы обязательно появятся, ведь рядом находится Китай — один из самых быстрорастущих рынков. Мы можем привлекать инвесторов не только в сельское хозяйство, но и в смежные отрасли агропромышленного сектора", — резюмировал Байганов.

Таким образом, развитие сотрудничества Казахстана и США в железнодорожной отрасли и агропромышленном комплексе может стать важным шагом к диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.