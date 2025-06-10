В Казахстане вступил в силу новый Водный кодекс, разработанный Министерством водных ресурсов и ирригации, передает BAQ.KZ. Этот документ вводит важные новшества, призванные изменить подход к управлению водными ресурсами, улучшить охрану водоемов и повысить устойчивость к изменениям климата. Одним из ключевых нововведений является понятие "водная безопасность", которое охватывает защиту граждан и экономики от дефицита воды и загрязнения водных объектов, а также защиту интересов страны в области охраны трансграничных вод.

Новый кодекс включает понятие "экологического стока" — минимально допустимого уровня воды, необходимого для поддержания экосистем рек, озер и морей. Также введены Генеральные и бассейновые планы управления водными ресурсами, которые будут определять цели и задачи, исходя из прогнозов наличия воды. Эти планы станут основой для государственного планирования и помогут лучше справляться с такими вызовами, как паводки и засухи.

Особое внимание уделено охране малых рек и озер. Запрещено строительство глухих плотин на малых реках, а водно-болотные угодья и ледники получат особый режим охраны. Также предусмотрены меры адаптации к изменениям климата, такие как улучшение состояния рек, создание систем защиты от паводков и использование новых технологий для водосбережения в сельском хозяйстве.

Прозрачность в водной сфере будет обеспечиваться ежегодными Национальными информационными отчетами о состоянии водных ресурсов Казахстана, а также созданием Национальной информационной системы водных ресурсов. Вводятся новые механизмы стимулирования водосбережения, такие как обязательное наличие планов по переходу на оборотное водоснабжение.

Кроме того, значительно усиливается борьба с "черным рынком" воды и ужесточаются меры контроля за водопользованием. Внесены изменения в несколько законов, включая Экологический и Земельный кодексы, с целью улучшения управления водными объектами в населенных пунктах и повышения ответственности за нарушения в водной сфере.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что новый Водный кодекс станет основой для формирования новой государственной политики в области водных ресурсов, направленной на охрану водных объектов, их эффективное использование и внедрение водосберегающих технологий.