Как Казахстан снижает безработицу и помогает людям найти работу

За первое полугодие 2026 года мерами занятости охвачены сотни тысяч казахстанцев. Государство делает акцент не только на подборе вакансий, но и на профессиональном обучении, поддержке молодежи и развитии цифровых сервисов.

Снижение безработицы невозможно обеспечить одной мерой. Людям, которые потеряли работу или впервые выходят на рынок труда, нужны разные инструменты: доступ к вакансиям, профессиональное обучение, первый трудовой опыт, субсидируемое рабочее место или помощь в выборе востребованной специальности.

Именно поэтому государственная политика занятости в Казахстане строится по нескольким направлениям. Наряду с непосредственным трудоустройством развиваются активные меры содействия занятости, профессиональная подготовка, молодежные проекты и цифровые сервисы.

По данным, подготовленным для BAQ.kz, по состоянию на 1 июля 2026 года в результате принимаемых мер работу получили более 281,2 тыс. человек. Из них 108,9 тыс. были трудоустроены на свободные рабочие места, 85,1 тыс. – в рамках активных мер содействия занятости. Еще 13,1 тыс. человек получили работу благодаря реализуемым проектам, а 74 тыс. граждан – в рамках инициативы «100 рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей».

Работа государства в этой сфере не должна сводиться к временному трудоустройству человека. Основная задача – помочь гражданину закрепиться на рынке труда, получать официальный доход и участвовать в системе социальной защиты.

В 2026 году в рамках региональных карт занятости планируется трудоустроить 547,7 тыс. человек. Из них 280 тыс. предполагается направить на свободные вакансии работодателей, 116,1 тыс. –трудоустроить в рамках инициативы по созданию 100 рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей, 112,1 тыс. – охватить активными мерами занятости, еще 39,5 тыс. – трудоустроить в рамках национальных проектов.

Таким образом, государство одновременно работает с работодателями, поддерживает создание новых рабочих мест и помогает тем, кому требуется дополнительное сопровождение при трудоустройстве.

Результаты отражаются и на общих показателях рынка труда. По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале 2026 года уровень безработицы в Казахстане составил 4,5%. По итогам 2025 года он находился на уровне 4,6%.

При этом среди молодежи в возрасте от 15 до 34 лет уровень безработицы в первом квартале текущего года составил 3%. Доля молодежи категории NEET, которая не работает, не учится и не проходит профессиональную подготовку, составила 5,8%.

Одна из причин, по которой человек не может найти работу, – несоответствие его навыков требованиям работодателя. Вакансии на рынке есть, однако соискателю может не хватать конкретной квалификации или практического опыта.

Для решения этой проблемы действует краткосрочное профессиональное обучение. Оно организуется по заявкам работодателей и ориентировано на специальности, по которым существует реальная потребность в кадрах.

В 2026 году профессиональным обучением планируется охватить 8 тыс. человек. По состоянию на 1 июля на обучение были направлены 2 686 граждан. Из них 272 человека уже завершили подготовку, 41 выпускник получил постоянную работу. Поскольку значительная часть участников продолжает обучение, окончательные результаты трудоустройства будут формироваться по мере завершения программ.

Подготовка может проходить в организациях образования, учебных центрах или непосредственно на рабочем месте. Такой подход позволяет обучать граждан не абстрактной профессии, а навыкам, которые необходимы конкретному предприятию.

​Государство оплачивает стоимость обучения, предусматривает выплату стипендии, а при необходимости оказывает материальную поддержку на проезд, проживание и прохождение медицинского осмотра. В свою очередь, работодатель получает специалиста, подготовленного с учетом особенностей будущего рабочего места.

Отдельным направлением остается трудоустройство молодых людей. Начинающие специалисты нередко сталкиваются с замкнутым кругом: работодатель требует опыт, но получить его без первого рабочего места невозможно.

По состоянию на 1 июля 2026 года активными мерами содействия занятости были охвачены 85,7 тыс. молодых казахстанцев. Из них 50 тыс. –жители сельской местности.

С начала года работу получили 63,2 тыс. молодых людей. На постоянные рабочие места были трудоустроены 40,1 тыс. человек, еще 23,1 тыс. стали участниками субсидируемых рабочих мест.

Одним из основных инструментов остается «Молодежная практика». Она предназначена для выпускников, которые завершили обучение в течение последних пяти лет, еще не достигли 29-летнего возраста и не имеют достаточного трудового опыта.

Проект позволяет молодому специалисту впервые применить знания на практике, адаптироваться к требованиям работодателя и сформировать профессиональное резюме. Для многих участников практика становится переходным этапом к постоянному трудоустройству.

​Государство также поддерживает молодых людей, заинтересованных в предпринимательстве. По состоянию на 1 июля обучение по проекту «Бастау Бизнес» прошли 9 036 молодых граждан, из которых 5 062 получили сертификаты.

Кроме того, по заявкам работодателей 1 461 молодой человек был охвачен профессиональной подготовкой в учебных организациях и непосредственно на рабочих местах под руководством наставников.

Современная политика занятости все больше опирается на цифровые инструменты. Они позволяют человеку самостоятельно искать вакансии, проходить обучение и получать информацию о востребованных профессиях независимо от места проживания.

На платформе Skills Enbek доступны краткосрочные онлайн-курсы по рабочим и техническим профессиям, предпринимательству, сфере услуг, цифровым технологиям и управленческим навыкам. После успешного прохождения итогового тестирования сертификат автоматически отображается в резюме пользователя на Электронной бирже труда.

Для школьников, студентов и молодых специалистов действует платформа MansapCompasy. Она помогает определить профессиональные интересы, узнать о востребованных специальностях, образовательных грантах, стажировках и возможностях трудоустройства.

​Цифровые сервисы особенно важны для жителей сельских населенных пунктов и отдаленных территорий. Человеку не обязательно приезжать в областной центр, чтобы изучить вакансии или получить новые знания. Доступ к основным инструментам профессионального развития предоставляется онлайн. ​

Сохранение низкого уровня безработицы –важный показатель, но само по себе оно не раскрывает качество занятости. Для государства имеет значение, насколько устойчивым является рабочее место, получает ли человек официальный доход, производятся ли за него социальные и пенсионные отчисления и есть ли у него возможность профессионального роста.

Поэтому меры занятости постепенно смещаются от простого учета трудоустроенных к более комплексному сопровождению гражданина. Человеку помогают оценить навыки, выбрать подходящую профессию, пройти обучение, найти вакансию или получить первый опыт на субсидируемом рабочем месте.

Особое внимание уделяется молодежи, сельским жителям и гражданам, которым сложнее самостоятельно конкурировать на рынке труда. При этом поддержка должна привести не только к временному участию в государственной программе, но и к последующей постоянной занятости.

​Комплексный подход – взаимодействие с работодателями, обучение под реальные потребности экономики, развитие цифровых платформ и адресная поддержка отдельных категорий – позволяет не только сдерживать рост безработицы, но и постепенно повышать качество рабочих мест.