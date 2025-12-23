Макроэкономическая устойчивость, цифровое государственное управление и системные реформы остаются ключевыми факторами инвестиционной привлекательности Казахстана. Как отмечается в исследовании World Impact Media Organization, несмотря на ослабление мировых сырьевых рынков, рост экономики Казахстана в 2025 году сохранился на уровне около 6%. Подробнее – в материале BAQ.KZ.

Основными драйверами стали развитие инфраструктуры, логистики, сферы услуг, а также инвестиции в возобновляемую энергетику и энергетический сектор.

Положительная динамика отражается и в международных рейтингах. В 2025 году Казахстан занял 34-е место из 69 стран в рейтинге глобальной конкурентоспособности IMD, опередив Японию, Индию и Испанию. Среди сильных сторон были отмечены налоговая конкурентоспособность и качество государственного управления.

Отдельно подчёркивается развитие цифрового государства. Казахстан занимает 24-е место в мире в Индексе развития электронного правительства ООН и входит в десятку стран с самым высоким качеством онлайн-госуслуг. Это снижает административные издержки, ускоряет согласовательные процедуры и повышает прозрачность для инвесторов и бизнеса.

Ключевым элементом инвестиционной стратегии остаётся усиление институтов защиты инвестиций, арбитража, налогообложения и финансовых услуг. Концепция инвестиционной политики на 2024–2029 годы предусматривает адресные стимулы в логистике, возобновляемой энергетике, промышленности, агропереработке и цифровой инфраструктуре.

С 2023 года Инвестиционный штаб Правительства поддержал более 210 проектов на сумму около 113 млрд долларов США и инициировал свыше 172 законодательных изменений, направленных на устранение административных барьеров.

Среди ключевых событий 2025 года выделяется запуск автомобильного завода KIA, создавшего около 1 500 рабочих мест, а также утверждение 33 крупных инвестиционных соглашений общей стоимостью порядка 11,87 трлн тенге.

Параллельно была проведена реформа институтов развития. Национальный холдинг "Байтерек" трансформирован в инвестиционный холдинг с расширенными мандатами в инфраструктурных и промышленных проектах. Международный финансовый центр "Астана" продолжает играть системообразующую роль, работая по принципам английского общего права. С 2018 года через площадку было привлечено около 19 млрд долларов США.

Наряду с инвестиционными реформами Казахстан сохраняет акцент на фискальной устойчивости и социальном развитии. Планируемые расходы бюджета на 2026 год составляют около 27,3 трлн тенге, или 14,8% ВВП, при этом почти 39% направлены на социальные статьи. Классификация государственных финансов постепенно приводится в соответствие со стандартами ОЭСР и ЕС.

В исследовании делается вывод, что сочетание институциональных реформ, адресных стимулов, цифрового управления и фискальной стабильности продолжает выделять Казахстан как один из ведущих инвестиционных хабов Евразийского региона.