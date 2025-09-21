В Казахстане темпы продовольственной инфляции замедлились: в августе рост цен на продукты составил всего 0,5% — вдвое ниже, чем на непродовольственные товары, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство торговли и интеграции. Индекс цен на социально значимые продтовары (СЗПТ) с начала года составил 8%, но в августе он не изменился вовсе, а за три недели сентября вырос лишь на 0,2%.

Особенно заметно подешевели овощи: картофель снизился с 300 до 184 тенге за килограмм, морковь — с 295 до 193, лук — с 222 до 137. Цены на молочную продукцию прибавили всего 5,3%, рожки, мука и рис сегодня даже дешевле прошлогоднего уровня. Главное давление на инфляцию оказывает говядина. Лопаточно-грудная часть подорожала с начала года на 23,6%, но при этом остаётся одной из самых доступных в регионе: 4 715 тенге за килограмм против более 10 000 в России и свыше 5 000 в Узбекистане.

Для стабилизации рынка правительство ввело запрет на вывоз живого скота, установило квоты на экспорт говядины и поддерживает проведение тысяч сельхозярмарок. Параллельно усилен контроль за торговыми надбавками и устранены сотни посредников. В Минсельхозе отмечают, что Казахстан удерживает одну из самых доступных продуктовых корзин среди стран ЕАЭС.