Казахстан сможет полностью обеспечивать внутренний рынок продовольствием. Объём производства продуктовых товаров в стране с начала года вырос на 10%. Об этом заявил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства. Между тем, летнее повышение цен на основные продукты питания и услуги ЖКХ спровоцировал в августе рост инфляции в 12 %. В республике значительно подорожали мясо, масло, сахар, фрукты и овощи. Что же ждет казахстанцев, читайте в материале корреспондента BAQ.kz.

На этой неделе в правительстве заявили о намерении полностью обеспечить страну собственным продовольствием. Речь идет о муке и хлебобулочных изделиях, рисе, гречневой крупе, мясе, молочных продуктах и яйцах. В этом году в республике рассчитывают получить хороший урожай зерновых. По прогнозам министерства сельского хозяйства, его объём составит 24 миллиона тонн, что в 6 раз превышает внутреннюю потребность страны. Полностью обеспечивает отечественный агропромышленный комплекс и потребность в мясе, молоке и яйцах, отметил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. В целом, с начала года в стране произвели продуктов питания на 2,5 триллиона тенге. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Текущий объем производства позволяет в полном объеме обеспечить внутренний рынок доступными продуктами. Акиматам необходимо обеспечить контрактацию требуемых объемов продукции не только со стороны стабфондов, но и торговых сетей и оптовых реализаторов для обеспечения бесперебойной поставки их на рынок по приемлемой цене в период межсезонья. На эти цели в регионах имеется более 100 миллиардов тенге для финансирования сельских товаропроизводителей по “оборотной схеме”", - подчеркнул министр.

Между тем, по данным Бюро нацстатистики, цены выросли на все виды продовольственных товаров. Основной статьёй расходов в продовольственной корзине казахстанцев, по-прежнему, остаётся мясо и мясопродукты, на них цены выросли на 16%. Значительно изменились ценники на масло, молочные продукты, яйца, безалкогольные напитки, фрукты и овощи.

Самые высокие показатели инфляции отмечены в Карагандинской области. Их значение уже приблизилось почти к 14 с половиной процентам. Ощутимее рост цен стал и для жителей Улытау, Атырауской области, а также столицы. Больше всего в Казахстане подорожали платные услуги. За год рост превысил 15%. В то же время, часть трудового рынка продолжает оставаться в тени, декларируя минимальные зарплаты.

"Зарплату ниже 80 тысяч тенге получают 329 тысяч граждан. Анализ показал, что работодатели привлекают работников по контракту всего на несколько часов в день. Кроме того, минимальную зарплату в 85 тысяч тенге в месяц зарабатывают 780 тысяч граждан. Среди них есть несколько категорий. Во-первых, крупные предприятия, чтобы уйти от налогов, выплачивают 85 тысяч, остальное вручают в конверте. Кроме того, у работников сферы сельского хозяйства самые низкие зарплаты", - пояснила глава Минтруда Светлана Жакупова.

К слову, в стране планируют внедрить электронные ваучеры на удешевленные продукты. Правительство запускает пилотный проект в Павлодаре и Кокшетау. Еду по скидке смогут покупать получатели адресной социальной помощи.

К такой инициативе отрицательно относится депутат мажилиса Ирина Смирнова. По ее мнению, получатели вправе сами распоряжаться выплатами.

"Я считаю, что каждый человек сам знает, что приобрести, как определяться с заработной платой. Мы ратифицировали предложение конвенции МОТ (Международной организации труда) о минимальной заработной плате в развивающихся странах. Однако в ближайшие три года рассматривать вопрос о повышении в стране не планируют. Но в конвенции говорится о том, что зарплата не должна быть ниже 50% медианной по стране. Если министерство национальной экономики без всякой ответственности для себя говорит: у нас средняя заработная плата 460 тысяч, а медианная 260-280, то им придется нести ответственность. А они говорят, давайте мы еще три года подождем. А уже сегодня тогда зарплата минимальная должна быть 120 тысяч тенге. Ждать нечего, надо двигаться в соответствии с документами, которые принимаем", - говорит Ирина Смирнова.

Необходимо тщательно анализировать, из чего складывается стоимость продуктов, уверена она.

"Что формирует такую цену, с этим надо разбираться. Есть перекупщики, каждый из которых повышает на 5-15% и покупатель получает цену в 2-3 раза больше, чем от поставщика", - считает депутат.

Непродуктивные посредники будут устраняться из цепочки поставок продовольствия, заверил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

"По овощной группе удалось сбить рост цен с начала августа в среднем в 2,5 раза, в том числе по картофелю, моркови и луку. По соли, яйцу, картофелю и маслу подсолнечному заключены меморандумы с отечественными производителями по фиксированию цены до конца года. Рожки, мука и рис имеют отрицательный индекс", — проинформировал министр.

По его словам, рост цен на молочную продукцию связан с увеличением себестоимости производства. Но основным фактором значительного подорожания продовольственной корзины казахстанцев он назвал скачок стоимости лопаточно-грудной части мяса говядины. Цену на неё государство сдерживало последние несколько лет, несмотря на ежегодный рост тарифов. В мае этого года власти ввели запрет на вывоз живого скота, для мясоперерабатывающих предприятий установили квоту на экспорт говядины. В крупные торговые сети мясо будут поставлять напрямую сами фермеры.

Беспокойство казахстанцев вызывают растущие цены на коммунальные услуги. В августе выросли тарифы на тепло, электричество и воду. Коммунальные услуги есть в структуре любого товара, напоминает независимый финансовый аналитик Арман Бейсембаев. В среднем они растут примерно на 30%. Такое же влияние на инфляцию оказывает рост цен на ГСМ. Все эти годы иллюзию низких цен в этих сферах создавало государственное субсидирование.

Сигналом для участников рынка стало утверждение и новой ставки НДС. Речь о предстоящем повышении налога, который бизнес уже заложил в цены, рассказывает эксперт.

"16% НДС уже учтен рынком, и он "сидит" в товарах и услугах. Это отражается на том, что прямо сейчас цены растут. Неприятно, но хорошая новость в том, что, когда ставка в 16% уже будет введена, это уже не будет шоком для экономики. Бизнес понимает, что цены росли и будут расти, и он будет поднимать цены опережающими темпами, чтобы как-то минимизировать свои потери. Высокую инфляцию в следующем году до 11% правительство связывает с тем, что с 2026 будет действовать новый НДС. Но мы должны понимать, что даже 7-8% - это все равно много. Для нашей экономики было бы хорошо, если бы инфляция была - 4-5%. И примерно аналогичными темпами росла бы экономика", - отмечает Арман Бейсембаев.

По его мнению, рост инфляции не имеет значения только при сопоставимом росте экономики. Цены разгоняются, так как потребление товаров и услуг растёт, но этот рост держится только на кредитах.

Огромные траты из бюджета направляются в отрасли, которые легко мультиплицируются. В Казахстане идёт масштабное строительство жилья, мостов, инженерной инфраструктуры, реализуются проекты по ремонту и модернизации социальных объектов. Господдержка обрабатывающей промышленности отражается на росте ВВП.

Правительство усложняет экономику, отходит от сырьевых доходов, вкладывает в обрабатывающий сектор и АПК, в продукцию высоких переделов. Финансовые вливания из казны отражаются на экономике в виде повышенного спроса, а значит, повышенной инфляции, объясняет аналитик. С введением НДС в 16% прогнозируемый инфляционный коридор в 9-11% вполне реален, считает он, так же, как и его снижение в 2027-ом году.

"Инфляция в любом случае будет замедляться. По мере того, как идут структурные трансформации по мере того, как экономика будет переваривать эти правительственные действия. Но не стоит забывать и внешние факторы. К примеру, политические и экономические кризисы у соседей, курс рубля. Кроме того, постоянные вливания из национального фонда – это "необеспеченные" деньги. Только в прошлом году в экономику из Нацфонда пошли 5 триллионов тенге. У нас расходов больше, чем доходов, но будучи еще слабо диверсифицированной экономикой, мы не можем позволить себе постоянно жить в таком состоянии", - резюмирует экономист.

Напомним, что правительство презентовало в мажилисе трехлетний республиканский бюджет. По прогнозам министерства национальной экономики, реальный рост ВВП в 2026 году составит 5,4%, среднегодовой за три года - 5,3%. Номинально экономика страны должна вырасти с 184 до 230 триллионов тенге. Прогноз инфляции определён на уровне 9-11% в следующем году, 5-7% - в 2028 году.

Заместитель председателя мажилиса Дания Еспаева признаёт, прогнозируемый в следующем году коридор инфляции очень высок, и обусловлен действием нового НДС.

"Министерство нацэкономики предполагает, что это разовое повышение НДС с 12 до 16%. Изменение налогового кодекса одномоментно отразится в первый год его применения. Подняли НДС, хотим мы этого или нет, 3-4% даст роста стоимости услуг, товаров, конечно, это отразится на инфляции. Но, когда уже НДС в течение 2026-го года принят и лёг в цену, в следующие годы он уже не будет давать такого влияния, поэтому в следующие годы инфляция более или менее снижена. По части доходов, порядка 4 триллионов тенге - это увеличение налоговой базы. Основная сумма, порядка 2 триллионов - это НДС. Правительство предполагает, что при повышении НДС на 4%, дополнительный доход получат в 2026 году. Я думаю, это более или менее реальные цифры", - прокомментировала Дания Еспаева.

О высокой инфляции, говорил в своём нынешнем Послании и Президент Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что готового рецепта решения проблемы нет, но стране нужно вырваться из этого заколдованного круга. Правительству и Национальному банку поручено действовать сообща.

Между тем, одним из факторов сложившейся высокой инфляции стала зависимость республики от импорта, особенно в сегменте продуктов питания, притом, что цены "чувствительны" к курсу, считает независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарёв. Ещё один фактор – налоговая реформа. Бизнес закладывает повышенные налоги сразу же, чтобы адаптировать цены, отмечает он.

"Я обращал внимание на курсовую природу инфляции. Естественно, ставка влияет на курс, но не так сильно, как хотелось бы. (…) Если посмотреть на динамику бюджетных трат - они растут. В этом году расходы бюджета по плану должны вырасти на 7%. И это поддерживает спрос на товары и услуги, которые дорожают из-за падения курса", - отмечает аналитик в своём телеграм-канале.

Инфляция снижается на фоне стабильных или крепнувших валют и растёт при ослаблении, отмечает эксперт, приводя в пример ситуацию в соседних государствах.

Сложившаяся в Казахстане ситуация с высокой инфляцией - следствие множества взаимосвязанных факторов. Это рост цен на продукты и услуги, высокая импортная зависимость, значительное влияние курса тенге и предстоящие налоговые изменения.

Правительство в свою очередь предпринимает шаги по снижению зависимости от импорта и обеспечению продовольственной безопасности, а также запускает социальные программы поддержки, однако эти меры требуют времени и комплексного подхода. Экономика страны находится на перекрёстке, говорят эксперты.

По их мнению, для стабилизации инфляции и сохранения темпов роста необходимо сбалансировать бюджетную политику, контролировать валютный курс и стимулировать развитие внутреннего производства.