Как Казахстан усиливает роль в развитии транспортного коридора «Север – Юг»

Международный транспортный коридор «Север – Юг» становится одним из ключевых логистических проектов Евразии. На фоне изменений мировой торговли Казахстан, Россия, Иран и другие страны ускоряют развитие маршрута, который должен связать Балтийское море с портами Персидского залива и Индийского океана. Для Казахстана этот проект означает не только рост транзитных перевозок, но и укрепление статуса крупнейшего транспортно-логистического хаба региона. Подробнее — в материале корреспондента BAQ.KZ.

Почему маршрут приобретает стратегическое значение

Международный транспортный коридор «Север – Юг» объединяет Россию, Казахстан, Туркменистан, Иран, Индию и ряд других государств. Его общая протяженность превышает 7 тысяч километров. Маршрут включает железнодорожные, автомобильные и морские перевозки, обеспечивая доставку грузов от Балтийского моря до портов Персидского залива.

Развитие этого направления приобретает особое значение в условиях перестройки мировой логистики. Страны региона стремятся диверсифицировать транспортные маршруты, сократить сроки доставки грузов и снизить зависимость от традиционных путей.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва и Астана придают большое значение развитию международных транспортных коридоров «Север – Юг» и «Европа – Западный Китай», рассматривая их как важный инструмент расширения торгово-экономического сотрудничества и увеличения транзитного потенциала.

Казахстан делает ставку на развитие инфраструктуры

Для развития восточного направления коридора Казахстан намерен инвестировать около 1,9 млрд долларов. Средства направят на строительство новых железнодорожных линий, модернизацию действующей инфраструктуры и развитие приграничных переходов.

Сегодня пропускная способность восточного маршрута составляет около 6 млн тонн грузов в год. К 2027 году ее планируется увеличить до 10 млн тонн, а к 2030 году — до 20 млн тонн.

Эти планы являются частью масштабной программы развития железнодорожной сети. До 2030 года в Казахстане намерены построить около 5 тысяч километров новых железнодорожных путей. По словам премьер-министра Олжаса Бектенова, одним из приоритетов станет именно развитие международного транспортного коридора «Север – Юг».

Что получит Казахстан

Развитие маршрута позволит Казахстану значительно увеличить объемы транзитных перевозок, расширить экспортные возможности и укрепить позиции страны как одного из крупнейших логистических центров Евразии.

В июне 2026 года Казахстан и Иран договорились ускорить развитие транспортного коридора. Для Тегерана проект также имеет стратегическое значение, поскольку усиливает роль страны как важного транспортного узла между Евразией и странами Персидского залива.

Интерес бизнеса к маршруту уже растет. По итогам 2025 года объем перевозок по коридору увеличился на 12%, достигнув 3,5 млн тонн, а железнодорожные перевозки между Казахстаном и Ираном выросли сразу на 69%.

Казахстан предложил разработать совместную дорожную карту модернизации инфраструктуры. Ожидается, что это позволит почти в шесть раз увеличить пропускную способность маршрута — с нынешних 3,5 млн до 20 млн тонн грузов в год.

Сотрудничество с Россией расширяется

Параллельно растут объемы перевозок между Казахстаном и Россией. По итогам 2025 года железнодорожным транспортом между двумя странами перевезено 94,2 млн тонн грузов, что на 4% больше, чем годом ранее.

В первом квартале 2026 года рост перевозок составил 5,7%, а объем контейнерных перевозок увеличился на 2,2%, достигнув 310 тыс.

Положительная динамика наблюдается и в авиационном сообщении. В 2025 году между Казахстаном и Россией было перевезено более 1 млн пассажиров, что на 8% превышает показатель предыдущего года. За первые три месяца 2026 года авиакомпаниями воспользовались почти 219 тыс. человек.

Технологии становятся ключевым фактором развития

Наряду со строительством новых железных дорог все большую роль в развитии транспортных коридоров играют современные цифровые технологии. Электронный документооборот, автоматизация логистических процессов, системы отслеживания грузов и цифровые сервисы позволяют сократить время прохождения границ, повысить прозрачность перевозок и снизить издержки бизнеса.

Именно сочетание современной инфраструктуры и цифровых решений, по оценкам экспертов, станет одним из главных факторов повышения конкурентоспособности международного транспортного коридора «Север – Юг» в ближайшие годы.