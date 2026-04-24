Председатель Сената Маулен Ашимбаев принял участие в открытии образовательного курса «Казахстан: транзитный хаб Центральной Азии», передает BAQ.kz.

Курс организован Сенатом совместно с Администрацией Президента и направлен на развитие аналитических навыков и повышение компетенций специалистов в транспортно-логистической сфере. В обучении принимают участие около 50 человек - члены Клуба экспертов при Сенате и выпускники Школы аналитики.

По словам Маулена Ашимбаева, географическое положение Казахстана позволяет стране обеспечивать до 80% континентального транзита между Китаем и Европой. Использование этого преимущества является одной из ключевых стратегических задач.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подчеркивал важность максимально эффективного использования транзитно-транспортного потенциала нашей страны. Реализация экономического потенциала Казахстана во многом зависит от качества инфраструктуры и координации с партнёрами. Сегодня активно развивается Транскаспийский маршрут, который имеет стратегическое значение», - отметил спикер Сената.

Он также подчеркнул, что развитие транспортно-логистической отрасли требует не только инфраструктурных решений, но и качественного аналитического сопровождения.

В мероприятии приняла участие заместитель руководителя Администрации Президента Асель Жанасова, а также эксперты отрасли и представители компаний, задействованных в логистических цепочках.

Курс продлится с 24 апреля по 2 мая. В рамках программы участники обсудят ключевые принципы принятия решений в сфере инфраструктуры и логистики, а также роль Казахстана как транзитного хаба.

Ранее в рамках образовательных инициатив уже проводились курсы по денежно-кредитной политике совместно с Национальным банком, а также программы по Big Data и искусственному интеллекту с Министерством цифрового развития.