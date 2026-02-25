Как казахстанцам защитить гаджеты от цифрового мошенничества
Мошенники все чаще используют смартфоны и планшеты казахстанцев, чтобы получить доступ к онлайн-банкингу, паролям и другим конфиденциальным данным. Вредоносные приложения, поддельные ссылки и фальшивые уведомления становятся инструментами кражи денег и личной информации, передает BAQ.KZ.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка напоминает о простых, но эффективных мерах безопасности:
-
Антивирус и обновления: устанавливайте антивирусное ПО и регулярно обновляйте его, а также операционную систему и приложения.
-
Только официальные источники: скачивайте приложения исключительно из Google Play и App Store.
-
Разрешения приложений: проверяйте, к чему запрашивает доступ приложение, ограничивайте доступ к контактам, SMS, микрофону и экрану.
-
Осторожность со ссылками: не переходите по подозрительным ссылкам в письмах, мессенджерах и push-уведомлениях.
-
Сложные пароли: используйте разные и надежные пароли для каждого сервиса, а также менеджеры паролей.
-
Не храните чувствительные данные: фотографии банковских карт, пароли и электронные подписи не должны находиться на устройстве.
-
Блокировка и биометрия: включите блокировку экрана, биометрическую защиту и функцию удаленного удаления данных при утере гаджета.
-
Не сообщайте коды: никогда не передавайте пароли или коды по телефону или мессенджерам, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранительных органов.
Контролируйте свои финансовые операции через уведомления банков, устанавливайте лимиты на транзакции и используйте биометрию при входе в приложения.
Также проводите кибергигиену всей семьи, объясняя детям и пожилым родственникам, как отличать мошенничество от настоящих уведомлений и как противостоять социальной инженерии.
Если устройство потеряно или есть подозрение на взлом:
-
Немедленно заблокируйте банковские карты и смените пароли;
-
Обратитесь в правоохранительные органы;
-
При необходимости заблокируйте SIM-карту у мобильного оператора.
