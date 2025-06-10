Как казахстанцы будут отдыхать в июле 2025 года
Три дня подряд на День столицы.
Сегодня, 13:55
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Сегодня, 13:55Сегодня, 13:55
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В 2025 году казахстанцы смогут насладиться длинными выходными в честь Дня столицы, передает BAQ.KZ. 6 июля страна будет отмечать государственный праздник - День столицы, который в этом году приходится на воскресенье. Однако, согласно Закону РК "О праздниках", если праздник совпадает с выходным, следующий рабочий день становится выходным.
Это означает, что в понедельник, 7 июля, казахстанцы будут отдыхать. Таким образом, для большинства граждан с пятидневной рабочей неделей отдых продлится три дня подряд - с 5 по 7 июля (суббота, воскресенье и понедельник). Для тех, кто работает по шестидневному графику, выходными станут только 6 и 7 июля (воскресенье и понедельник).
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