В Казахстане утверждены предельные цены на 4 990 наименований лекарственных препаратов в розничной сети аптек, передаёт BAQ.KZ.

Об этом на брифинге в Правительстве сообщил глава Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Бауыржан Жусупов.

"Самый главный вопрос для нас - это справедливое ценообразование и доступность лекарственных средств для населения. В этом году были пересмотрены механизмы формирования цен: исключены излишние расходы, такие как транспортные и маркетинговые, а также пересмотрена система реферирования - сравнение предельных цен с соседними странами. Кроме того, цены на генерические препараты снижены на 30% по сравнению с оригинальными лекарствами. В июле мы утвердили приказ о предельных ценах на 4 990 наименований. Согласно приказу, в розничной сети аптек препараты должны продаваться не выше этих цен", — отметил Бауыржан Жусупов.

Для удобства граждан разработано мобильное приложение, через которое можно проверить легальность препарата по коду маркировки и отследить путь лекарства от производителя до аптеки. В приложении также отображаются предельные цены, что позволяет контролировать соблюдение законодательства.