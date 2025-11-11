Как казахстанцы могут проверить законность цены на лекарства
В стране утверждены предельные цены на 4 990 наименований лекарственных препаратов в розничной сети аптек.
В Казахстане утверждены предельные цены на 4 990 наименований лекарственных препаратов в розничной сети аптек, передаёт BAQ.KZ.
Об этом на брифинге в Правительстве сообщил глава Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Бауыржан Жусупов.
"Самый главный вопрос для нас - это справедливое ценообразование и доступность лекарственных средств для населения. В этом году были пересмотрены механизмы формирования цен: исключены излишние расходы, такие как транспортные и маркетинговые, а также пересмотрена система реферирования - сравнение предельных цен с соседними странами. Кроме того, цены на генерические препараты снижены на 30% по сравнению с оригинальными лекарствами. В июле мы утвердили приказ о предельных ценах на 4 990 наименований. Согласно приказу, в розничной сети аптек препараты должны продаваться не выше этих цен", — отметил Бауыржан Жусупов.
Для удобства граждан разработано мобильное приложение, через которое можно проверить легальность препарата по коду маркировки и отследить путь лекарства от производителя до аптеки. В приложении также отображаются предельные цены, что позволяет контролировать соблюдение законодательства.
"В случае выявления превышения предельной цены через мобильное приложение можно автоматически подать обращение через e-Otinish. Эти меры направлены на повышение прозрачности рынка лекарств и защиту прав потребителей, а также на снижение расходов населения на медикаменты", — добавил глава Комитета.
