Сегодня, 17:01

Сегодня, 17:01

Национальный банк РК опубликовал результаты опроса по инфляционным ожиданиям населения за ноябрь 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно данным, медианная оценка ожидаемой инфляции через 12 месяцев осталась на уровне предыдущего месяца — 13,6%.

По мнению опрошенных, наиболее ощутимо выросли цены на:

мясо, фрукты и овощи, сыр и колбасы;

лекарства и медикаменты, одежду и обувь, бытовую химию;

жилищно-коммунальные услуги, медицинские услуги, интернет и сотовую связь.

Таким образом, население продолжает отмечать повышение стоимости как продуктов первой необходимости, так и базовых услуг.