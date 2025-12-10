Как казахстанцы оценили инфляцию в ноябре?
Сегодня, 17:01
95Фото: freepik.com
Национальный банк РК опубликовал результаты опроса по инфляционным ожиданиям населения за ноябрь 2025 года, передает BAQ.KZ.
Согласно данным, медианная оценка ожидаемой инфляции через 12 месяцев осталась на уровне предыдущего месяца — 13,6%.
По мнению опрошенных, наиболее ощутимо выросли цены на:
-
мясо, фрукты и овощи, сыр и колбасы;
-
лекарства и медикаменты, одежду и обувь, бытовую химию;
-
жилищно-коммунальные услуги, медицинские услуги, интернет и сотовую связь.
Таким образом, население продолжает отмечать повышение стоимости как продуктов первой необходимости, так и базовых услуг.