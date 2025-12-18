С 2024 года более 85% пациентов, пользующихся амбулаторным лекарственным обеспечением, используют цифровые сервисы, включая "Социальный кошелек". В личных кабинетах доступны все выписанные и полученные электронные рецепты, что упрощает контроль за лечением, передаёт BAQ.KZ.

Цифровой учет 3,3 млн пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении, позволил перейти к персонализированному планированию потребности в лекарствах. Это дает возможность точнее прогнозировать объемы закупок и снижать риски дефицита препаратов.

В ближайшее время планируется запуск пилотного проекта по децентрализации амбулаторного лекарственного обеспечения с участием частных аптек и механизмом сооплаты. Предполагается, что проект расширит выбор аптек и препаратов для граждан, а также снизит их личные расходы за счет возмещения со стороны Фонда социального медицинского страхования.

Фармацевтический бизнес также получил преимущества от цифровизации. Сроки регистрации лекарств сократились с 210 до 100 рабочих дней по принципу "единого окна". Внедрена система маркировки и полной прослеживаемости препаратов: на сегодня промаркировано более 667 млн единиц. Это повысило прозрачность рынка – количество налогоплательщиков в фармсекторе выросло на 5%, а налоговые поступления увеличились на 24%.