Как «Казводхозу» удалось выйти из убытков
Предприятие вышло в прибыль и сократило долги на 90%.
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Комплексные меры по реформированию РГП «Казводхоз» позволили предприятию полностью устранить убытки и завершить прошлый год с прибылью.
Что изменилось в предприятии
По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, работа по трансформации предприятия проводится в рамках поручения Главы государства и направлена на повышение эффективности управления водным хозяйством страны.
Одним из ключевых решений стало слияние РГП «Нуринский групповой водопровод» с РГП «Казводхоз». Также утверждена и реализуется Дорожная карта по передаче непрофильных активов предприятия в коммунальную собственность, в том числе групповых водопроводов.
В рамках реформы «Казводхоз» расширяет уставные виды деятельности и внедряет новые подходы к управлению.
Как удалось сократить задолженность
Предпринятые меры позволили полностью устранить убытки предприятия и завершить прошлый год с прибылью. Дебиторскую задолженность удалось сократить на 90%.
Одновременно проводится работа по реинжинирингу и автоматизации бизнес-процессов, выстраиванию системы планирования и оценки эффективности филиалов, а также централизации управления доходами и расходами.
Что изменилось для водопотребителей
С начала текущего года полностью исключена наличная оплата за поливную воду. В 2026 году все договоры с водопотребителями заключаются в электронном формате посредством новой биллинговой системы.
Как сообщили в ведомстве, цифровизация позволит повысить прозрачность расчетов и упростить взаимодействие предприятия с водопотребителями.
Как обновляют материальную базу
Особое внимание уделяется обновлению парка техники предприятия. По итогам прошлого года он был обновлен на 27%.
«Реформирование РГП «Казводхоз» включает реинжиниринг и автоматизацию бизнес-процессов, выстраивание системы планирования и оценки эффективности филиалов, централизацию управления доходами и расходами, внедрение принципов проектного управления и расширение уставных видов деятельности», – отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов.
Проводимые преобразования направлены на повышение финансовой устойчивости «Казводхоза», прозрачности его деятельности и эффективности управления водными ресурсами.
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