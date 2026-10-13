Как китайская технология вернула жизнь озеру в Казани

Китайская концепция «города-губки» помогла преобразить озеро Кабан в Казани, превратив загрязнённый водоём в пространство с восстанавливающейся экосистемой, передает BAQ.KZ со ссылкой на Глобальную телевизионную сеть Китая.

Озеро Кабан — один из главных природных и исторических символов Казани. Система из трёх водоёмов с протоками протянулась почти на 7 километров, а глубина отдельных участков достигает 19 метров. Сегодня здесь можно увидеть богатую растительность и редкие виды животных, услышать пение птиц и почувствовать близость природы в черте большого города.

Однако ещё несколько десятилетий назад экологическое состояние озера вызывало серьёзную обеспокоенность. Промышленные и бытовые сбросы, а также стремительная урбанизация привели к сильному загрязнению водоёма.

В 2015 году власти Казани решили изменить ситуацию и дали старт масштабному проекту благоустройства. В международном конкурсе участвовали десять компаний, но победу одержал российско-китайский консорциум, предложивший нестандартный подход к обновлению прибрежной территории.

В основу проекта легла китайская концепция «города-губки». Её главная идея — не отводить дождевую и талую воду как можно быстрее по бетонным каналам, а собирать её, естественным образом очищать и возвращать в природный цикл. Для этого используются зелёные зоны, специальные водоёмы и фитоочистные сооружения, где растения помогают задерживать загрязняющие вещества.

Сегодня на озере Кабан действует семь каскадов фитоочистных сооружений, а на территории высажено около 10 тысяч растений. Каждое из них выполняет определённую экологическую функцию: помогает фильтровать воду, укреплять почву и поддерживать природный баланс.

Особую роль играет мискантус китайский — многолетнее злаковое растение с мощной корневой системой, которая может проникать в почву на глубину до 2,5 метра. Оно способствует улучшению состояния грунта и участвует в процессах, влияющих на содержание загрязняющих веществ.