Рынок электронной торговли в Казахстане продолжает стремительно расти, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

В 2024 году объём онлайн-продаж достиг рекордных 3,2 трлн тенге, или 14,1% от всей розничной торговли, увеличившись почти на 30%. Вместе с отечественными компаниями на этом рынке активно работают зарубежные игроки, в том числе популярные китайские маркетплейсы Temu и Shein. Однако их деятельность вызывает всё больше вопросов как у казахстанских предпринимателей, так и у международных регуляторов.

В Европейском союзе в июле 2025 года к Temu предъявлены обвинения в нарушении Закона о цифровых услугах. Платформа не контролирует продажу нелегальных товаров — от опасных детских игрушек до контрафакта электроники — и прибегает к обманным методам, включая фиктивные скидки и поддельные отзывы. Во Франции сенат принял закон, вводящий экологические штрафы и ограничения на рекламу для компаний быстрой моды, таких как Shein и Temu. Европейский союз также планирует ввести сбор в размере 2 евро за миллиарды небольших посылок из Китая, чтобы улучшить контроль качества и снизить нагрузку на таможню.

В США в штате Кентукки против Temu подан иск за незаконный сбор персональных данных пользователей и передачу их в Китай. Платформу также обвиняют в продаже нелицензионных товаров с символикой известных университетов и учреждений. Аналогичные претензии высказывали художники из Австралии и Уэльса, чьи работы подделывались и продавались на маркетплейсе без разрешения.

Для Казахстана, где электронная торговля быстро развивается, ситуация с китайскими маркетплейсами представляет серьёзные риски. Отсутствие прозрачности и регистрации иностранных компаний создаёт угрозу для местных предпринимателей и потребителей. Нелегальные товары, низкое качество и нарушение безопасности персональных данных ставят под вопрос защиту интересов бизнеса и покупателей.