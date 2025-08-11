Сестра казахстанского певца мирового уровня Димаша Кудайбергена – Раушан – недавно сделала важный шаг в жизни. Её образ на кыз узату стал настоящей сенсацией в соцсетях и вызвал бурю восторгов. Пользователи Казнета посчитали, во сколько обошёлся наряд невесты, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Раушан предстала в наряде от казахстанского дизайнера ARGIMBAYEV: нежно-белое платье за 250 тысяч тенге, изысканный кажекей за 500 тысяч и такия, украшенная золотистой вышивкой и перьями, за 65 тысяч тенге. Камзол ручной работы обошёлся в 1 миллион тенге и стал стильной отсылкой к классике казахской моды.

Кульминацией образа стало саукеле от казахстанского дизайнера Elmira Ibragimova. Это настоящее произведение искусства, достойное музейной витрины. Его украшают драгоценные камни, серебро и мех норки. Цена – 3,78 миллиона тенге. В ансамбль вошли и другие уникальные украшения: шекелек (810 тысяч тенге), шаштарак (864 тысяч тенге), бесбілезік (783 тысяч тенге), өңіржек (648 тысяч тенге), серьги (378 тысяч тенге), шашбау (850,5 тысяч тенге), узбелі белбеу (1,89 миллиона тенге).

В общем образ обошёлся невесте в 11,8 миллионов тенге. Но ценность его измеряется не цифрами, а тем, что он стал отражением национальной гордости.

В соцсетях восторгаются: "Как будто увидели саму Қыз Жібек", "Так и нужно показывать казахскую культуру всему миру", "Каждая деталь – живая история".

Одни подчёркивают, что такие наряды – редкая роскошь, другие – что именно так нужно сохранять и популяризировать традиции.

Сама атмосфера тоя была как из киноленты: нежные взгляды, благословения старших, мерцание серебра на национальных украшениях. Раушан словно сошла со страниц эпоса и в этот вечер стала символом красоты, утончённости и преемственности поколений.

