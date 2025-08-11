Как Кыз Жибек: во сколько обошёлся образ сестрёнки Димаша на кыз узату
Раушан Кудайберген восхитила весь мир своим образом на кыз узату.
Сестра казахстанского певца мирового уровня Димаша Кудайбергена – Раушан – недавно сделала важный шаг в жизни. Её образ на кыз узату стал настоящей сенсацией в соцсетях и вызвал бурю восторгов. Пользователи Казнета посчитали, во сколько обошёлся наряд невесты, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Раушан предстала в наряде от казахстанского дизайнера ARGIMBAYEV: нежно-белое платье за 250 тысяч тенге, изысканный кажекей за 500 тысяч и такия, украшенная золотистой вышивкой и перьями, за 65 тысяч тенге. Камзол ручной работы обошёлся в 1 миллион тенге и стал стильной отсылкой к классике казахской моды.
Кульминацией образа стало саукеле от казахстанского дизайнера Elmira Ibragimova. Это настоящее произведение искусства, достойное музейной витрины. Его украшают драгоценные камни, серебро и мех норки. Цена – 3,78 миллиона тенге. В ансамбль вошли и другие уникальные украшения: шекелек (810 тысяч тенге), шаштарак (864 тысяч тенге), бесбілезік (783 тысяч тенге), өңіржек (648 тысяч тенге), серьги (378 тысяч тенге), шашбау (850,5 тысяч тенге), узбелі белбеу (1,89 миллиона тенге).
В общем образ обошёлся невесте в 11,8 миллионов тенге. Но ценность его измеряется не цифрами, а тем, что он стал отражением национальной гордости.
В соцсетях восторгаются: "Как будто увидели саму Қыз Жібек", "Так и нужно показывать казахскую культуру всему миру", "Каждая деталь – живая история".
Одни подчёркивают, что такие наряды – редкая роскошь, другие – что именно так нужно сохранять и популяризировать традиции.
Сама атмосфера тоя была как из киноленты: нежные взгляды, благословения старших, мерцание серебра на национальных украшениях. Раушан словно сошла со страниц эпоса и в этот вечер стала символом красоты, утончённости и преемственности поколений.
В комментариях к посту о стоимости образа казахстанцы пишут:
- "Ну, если есть возможность, то почему бы и не сделать. Если есть, кто же пожалеет для своего ребёнка. Главное – пусть будет счастлива".
- "Она представила всему миру национальную идеологию казахского народа. Конечно, если есть возможность, казахские девушки могли бы носить такие дорогие украшения и камзол, как у сестры Димаша, но простой народ не может себе этого позволить".
- "На қыз ұзату Димаш и его родители прекрасно показали казахские национальные наряды и традиции. Я восхищена ими. Пусть Раушан будет счастлива. Пусть Димаш, гордость казахского народа, будет здоров. Образ понравился, смотришь и не можешь налюбоваться, хочется смотреть снова и снова".
- "Национальные украшения – творение мастера, не должны оцениваться дёшево! Великолепное торжество, прекрасная невеста, подлинная вершина традиций и обычаев. Уважение. Пусть у Раушан будет светлая судьба!".
- "Казахские модели одежды и украшения великолепны, с этим никто не поспорит. Только вот простой народ не может себе их позволить, поэтому, если хотят, чтобы казахи носили национальную одежду, нужно делать её доступной для простых людей".
- "Самое главное – показали красоту казахского тоя. Настоящий пример, настоящая культура, настоящее благородство!"
- "Пусть будет счастлива. Так как она сестра Димаша, несомненно, весь мир будет смотреть на неё. Какой же милый у тебя облик, передающий казахское национальное искусство и самобытность. Дело не столько в цене одежды, сколько в её качестве. Всё гармонично".
- "Прошло в лучших традициях казахского народа. Украшения великолепны и очень идут ей. Пусть это счастье выпадет каждой казахской девушке. Серебро ценнее золота, а с национальным ювелирным искусством оно становится ещё дороже. Всё было и красиво, и торжественно. Огромная благодарность родителям Раушан, её родственникам, брату и сестре".
- "Но зачем было публиковать, что и сколько стоит?! Это был настоящий традиционный той! Раушан – достойная! Мудрость и рассудительность её родителей восхищают! Пусть и Димашу достанется такое счастье!!! Своим трудом он устроил сестре традиционный той!".
