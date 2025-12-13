Лабораторные анализы давно стали неотъемлемой частью современной медицины. От их точности зависит диагноз, выбор лечения и уверенность пациента в своём состоянии здоровья. При этом именно лабораторная диагностика чаще всего вызывает вопросы: почему результаты иногда задерживаются, можно ли перепутать пробирки и что делать, если анализ кажется неправильным.

Чтобы разобраться в этих темах, мы поговорили с руководителем отдела контроля качества лаборатории Альбиной Абдразак. В интервью BAQ.KZ она подробно объяснила, как устроена система контроля, почему случаются задержки и какую роль в точности результатов играет сам пациент.



— Альбина Жумабековна, пациенты иногда жалуются, что результаты анализов "теряются" или возникают проблемы с пробирками. Почему такое вообще возможно?

— Подобные ситуации действительно возможны, но важно понимать, что они не возникают "на пустом месте". Чаще всего причины связаны с ошибками на этапе регистрации пациента или анализа, когда данные указаны неполно или некорректно. Иногда причиной становятся технические сбои в информационных системах, которые передают результаты. К сожалению, полностью исключить человеческий фактор тоже невозможно — это может быть неправильная маркировка или путаница при сортировке. Очень редко, но всё же бывает повреждение пробирки во время транспортировки.

— Как лаборатория контролирует такие риски?

— Контроль начинается буквально с момента забора биоматериала. Каждая пробирка получает уникальный штрихкод, который привязан к конкретному пациенту. Перед отправкой и при поступлении в лабораторию образцы проходят двойную проверку. Информационная система автоматически отслеживает путь пробирки на каждом этапе — от приёма до анализа. Если выявляется несоответствие, мы проводим внутренний аудит, чтобы понять причину и не допустить повторения. В спорных ситуациях пациенту, как правило, предлагают повторный забор бесплатно — это зависит от внутренней политики клиники.

— Что вы делаете, чтобы результаты анализов выдавались вовремя?

— Для нас сроки — это часть качества. Мы заранее планируем загрузку лаборатории, чтобы не было перегрузок и очередей. Используем современное автоматизированное оборудование, которое позволяет быстро и точно обрабатывать образцы. Штрихкодирование ускоряет работу и снижает риск ошибок. Кроме того, каждый этап — от приёма пробирки до формирования результата — находится под контролем, а техническая поддержка работает круглосуточно, чтобы любые сбои устранялись максимально быстро.

— Но задержки всё равно случаются. С чем они чаще всего связаны?

— На практике причин может быть несколько. Иногда это высокая загруженность лаборатории, особенно в периоды сезонных заболеваний. Бывает, что система показывает сомнительный результат, и тогда требуется повторная проверка — это осознанное решение в пользу точности. Возможны и технические сбои оборудования или программного обеспечения. Иногда проблема в самом образце: он может быть неправильно подготовлен или иметь недостаточный объём. Есть редкие и сложные анализы, которые изначально требуют больше времени. Также на сроки могут влиять логистические моменты, если образец доставляют из другого филиала.

— Один из главных страхов пациентов — перепутанные анализы. Насколько это реально сегодня?

— Современные лаборатории выстроены так, чтобы исключить такую вероятность. Каждая пробирка имеет уникальный штрихкод, и он сопровождает её на всём пути. Медсестра дважды сверяет данные пациента — до и после маркировки. Пробирки автоматически сканируются при приёме, анализе и выдаче результата. Анализаторы сами считывают штрихкод, ручной ввод данных практически исключён. Вся цепочка движения образца фиксируется в системе, и при необходимости мы можем отследить каждый шаг.

— Насколько надёжна такая система?

— Она максимально надёжна. Точность и защита от перепутывания приближаются к 100 процентам, потому что большинство процессов автоматизировано. Человеческий фактор сводится к минимуму, а регулярные внутренние проверки позволяют выявлять потенциальные риски ещё до того, как они могут повлиять на результат.

— Пациенты также часто жалуются на болезненный забор крови или синяки. Почему так происходит?

— Здесь многое зависит от индивидуальных особенностей человека. У кого-то вены глубокие, тонкие или подвижные, у кого-то сосуды более хрупкие или чувствительная кожа — это часто встречается у детей и пожилых. Иногда вена может спазмироваться или сместиться во время прокола. Небольшая гематома также возможна, если после забора кровь была прижата недостаточно долго. В большинстве случаев такие синяки безопасны и проходят самостоятельно за несколько дней.

— Как вы контролируете работу специалистов по забору крови?

— Мы уделяем этому особое внимание. Все медсёстры проходят обязательное обучение и регулярную аттестацию. Внутри лаборатории ведётся контроль качества, анализируются отзывы пациентов и случаи повторных заборов. Мы используем только одноразовые стерильные материалы и работаем по единым стандартизированным протоколам. Новые сотрудники обязательно проходят период наставничества под контролем опытных коллег.

— А если пациент недоволен качеством забора крови?

— Мы всегда разбираем такие обращения. Сначала подробно выслушиваем пациента, уточняем детали, затем проводим внутреннюю проверку — смотрим записи, обсуждаем ситуацию с медсестрой. При необходимости даём рекомендации по уходу, предлагаем повторный забор у более опытного специалиста или в другом кабинете. Все подобные случаи фиксируются и используются для повышения качества работы.

— Что происходит, если пациент сомневается в правильности результата анализа?

— В таких случаях мы действуем максимально тщательно. Проводим повторную верификацию результата, проверяем корректность обработки, соответствие штрихкодов и этапов анализа. Обязательно оцениваем внешние факторы — подготовку пациента, приём пищи, лекарства, время забора. Если есть хотя бы минимальные сомнения, мы инициируем повторный анализ бесплатно. При необходимости подключаем врача-консультанта, чтобы разъяснить возможные причины расхождений.

— Как ежедневно контролируется точность анализов и исправность оборудования?

— Контроль качества у нас ежедневный и многоуровневый. Анализаторы проходят калибровку, чтобы убедиться, что они корректно считывают контрольные образцы. В течение дня проводится внутренний контроль качества — приборы тестируются на специальных материалах, и при отклонениях работа останавливается до устранения причины. Мы постоянно проверяем реагенты, их сроки годности и условия хранения. Оборудование регулярно проходит техническое обслуживание, а лаборатория участвует во внешних независимых проверках, где результаты сравниваются с другими лабораториями. Любые отклонения фиксируются и анализируются.

— И наконец, какие ошибки пациенты совершают чаще всего?

— Самая частая проблема — неправильная подготовка к анализам. Это приём пищи или кофе утром, алкоголь накануне, физические нагрузки, курение перед забором, приём лекарств без предупреждения. Влияют также стресс, недосып, сдача анализов в неподходящее время суток и неправильный сбор мочи или кала. Всё это может серьёзно исказить результат.

Как подчёркивает Альбина Абдразак, современная лаборатория — это сложный механизм, где каждая ошибка имеет причину, а каждый результат проходит многоуровневую проверку. Большинство процессов автоматизировано, а контроль качества встроен на каждом этапе.

При этом точность анализа — это всегда совместная ответственность. Соблюдение рекомендаций по подготовке, внимательное отношение к своему здоровью и открытый диалог с медицинскими специалистами позволяют получать максимально достоверные результаты и избегать ненужных повторных процедур.