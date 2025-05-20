В летний сезон 2025 года казахстанцы получат новые удобства для путешествий к уникальному озеру Алаколь, с возможностью добраться до него на самолете, поезде или автомобиле, передает BAQ.KZ. С 1 июня казахстанская авиакомпания SCAT запускает субсидируемые рейсы до города Урджар, расположенного недалеко от озера, с шестью рейсами в неделю из Алматы и Астаны. Стоимость билетов на авиарейсы будет варьироваться от 14 тыс. до 16 тыс. тенге. Также рассматривается запуск рейсов в Ушарал, что еще больше расширит доступность курорта.

Что касается железнодорожного транспорта, в летний период на Алаколь будут курсировать 13 маршрутов, из которых четыре - круглогодичные. Поезда отправляются из крупных городов, включая Алматы, Астану, Павлодар и Семей. Пассажиры смогут выбрать маршруты, которые будут курсировать несколько раз в неделю, обеспечивая регулярный и удобный доступ к популярному курорту.

Для тех, кто предпочитает путешествовать на автомобиле, дороги, ведущие к озеру Алаколь, были обновлены: все автодороги республиканского значения покрыты новым асфальтом, что делает поездку комфортной и безопасной. Новые трассы обеспечат удобный подъезд со стороны Жетысуской области через Ушарал и с севера, через Абайскую область. В целом, инфраструктура улучшена, чтобы туристы могли легко и быстро добраться до одного из самых красивых уголков Казахстана.