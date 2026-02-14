Как ловят "варщиков" и закладчиков в Астане: репортаж BAQ.kz
Об объемах изъятых наркотических средств рассказали в полиции.
Сегодня 2026, 13:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 13:00Сегодня 2026, 13:00
65Фото: BAQ.kz
Наркотики продолжают губить жизни казахстанцев. Бороться с ними стало тяжелее из-за синтетического состава: преступники могут менять формулы, усиливая свое влияние на незаконных рынках. В очередном специальном репортаже на BAQ.kz разбираемся как столичные полицейские ловят варщиков и сбытчиков запрещенки. Сколько лабораторий закрыли за последние три года? Кто являлся организаторов противозаконных схем? И какой возраст идеален для вербовки в потенциальные закладчики? Расскажем в этом видео.
Самое читаемое
- «Отца убивали полчаса»: в Алматы погиб мужчина после жестокого избиения
- Учитель физкультуры из Астаны стал чемпионом в Абу-Даби
- 11 городов Казахстана остаются в «красной зоне» загрязнения воздуха
- Президент поздравил Михаила Шайдорова с золотой медалью Олимпийских игр
- В Алматы задержан бывший священнослужитель по делу о наркопритоне