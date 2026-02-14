Как ловят "варщиков" и закладчиков в Астане: репортаж BAQ.kz

Об объемах изъятых наркотических средств рассказали в полиции.

Сегодня 2026, 13:00
Фото: BAQ.kz

Наркотики продолжают губить жизни казахстанцев. Бороться с ними стало тяжелее из-за синтетического состава: преступники могут менять формулы, усиливая свое влияние на незаконных рынках. В очередном специальном репортаже на BAQ.kz разбираемся как столичные полицейские ловят варщиков и сбытчиков запрещенки. Сколько лабораторий закрыли за последние три года? Кто являлся организаторов противозаконных схем? И какой возраст идеален для вербовки в потенциальные закладчики? Расскажем в этом видео.  

 

