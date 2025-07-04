Депутат Мажилиса Самат Нуртаза поделился эксклюзивными кадрами внутри вагонов легкорельсового транспорта (LRT). Видео с прогулки по вагонам и подробный комментарий он выложил в TikTok и Facebook, передает BAQ.KZ.

"Мы отправились в ставшее уже настоящей визитной карточкой Астаны управление проекта LRT. Руководители LRT встретили там группу депутатов: Дүйсенбая Турганова, Павла Казанцева, Марата Башимова, Татьяну Савельеву и Снежанну Имашеву – и отчитались о ходе работ", — написал Нуртаза.

Во время осмотра депутат отметил, что в вагонах установлена антивандальная обшивка сидений. Всё выполнено с национальным акцентом – стены и сиденья украшены казахскими орнаментами в тёплых, спокойных тонах.

Нуртаза также раскрыл детали проекта:

Стоимость LRT оценивается примерно в 1,88 млрд долларов.

Вдоль линии запланировано 18 станций, с шагом от 400 м до 2 км.

Планируется разместить лифты и эскалаторы на всех станциях.

Интервал движения составит 2–4 минуты.

Режим работы – с 06:00 до 23:00, круглосуточный запуск отменили из-за жалоб жителей.

Предварительный тариф – 200 тенге, окончательное решение ещё не принято.

"Качество вагонов хорошее. Пластик мягкий. Сиденья сделаны не из твердого пластика, как в Лондоне или Москве, а из мягкого материала… инженеры тщательно всё измеряют и тестируют… Только после этого китайская сторона даст гарантию на проект LRT в Казахстане", — отметил депутат.

В вагонах будет присутствовать сотрудник-наблюдатель, который, хотя и не управляет поездом, обеспечивает безопасность, помощь и контроль. Интересно, что опоры LRT под рекламой планируют сдавать в аренду – а вырученные средства пойдут на обслуживание инфраструктуры.

По последним данным, в Астане уложено 50% рельсового пути на линии LRT.