  • 4 Июля, 23:03
  • BAIGENEWS

Как LRT выглядит изнутри и сколько будет стоить проезд

Депутат Нуртаза провёл видеоэкскурсию по внутреннему убранству LRT в Астане.

Сегодня, 22:33
АВТОР
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коллаж BAQ.KZ Сегодня, 22:33
Сегодня, 22:33
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Фото: коллаж BAQ.KZ

Депутат Мажилиса Самат Нуртаза поделился эксклюзивными кадрами внутри вагонов легкорельсового транспорта (LRT). Видео с прогулки по вагонам и подробный комментарий он выложил в TikTok и Facebook, передает BAQ.KZ.

"Мы отправились в ставшее уже настоящей визитной карточкой Астаны управление проекта LRT. Руководители LRT встретили там группу депутатов: Дүйсенбая Турганова, Павла Казанцева, Марата Башимова, Татьяну Савельеву и Снежанну Имашеву – и отчитались о ходе работ", — написал Нуртаза.

Во время осмотра депутат отметил, что в вагонах установлена антивандальная обшивка сидений. Всё выполнено с национальным акцентом – стены и сиденья украшены казахскими орнаментами в тёплых, спокойных тонах.

Нуртаза также раскрыл детали проекта:

  • Стоимость LRT оценивается примерно в 1,88 млрд долларов.
  • Вдоль линии запланировано 18 станций, с шагом от 400 м до 2 км.
  • Планируется разместить лифты и эскалаторы на всех станциях.
  • Интервал движения составит 2–4 минуты.
  • Режим работы – с 06:00 до 23:00, круглосуточный запуск отменили из-за жалоб жителей.
  • Предварительный тариф – 200 тенге, окончательное решение ещё не принято.

"Качество вагонов хорошее. Пластик мягкий. Сиденья сделаны не из твердого пластика, как в Лондоне или Москве, а из мягкого материала… инженеры тщательно всё измеряют и тестируют… Только после этого китайская сторона даст гарантию на проект LRT в Казахстане", — отметил депутат.

В вагонах будет присутствовать сотрудник-наблюдатель, который, хотя и не управляет поездом, обеспечивает безопасность, помощь и контроль. Интересно, что опоры LRT под рекламой планируют сдавать в аренду – а вырученные средства пойдут на обслуживание инфраструктуры.

По последним данным, в Астане уложено 50% рельсового пути на линии LRT.

@samat_nordman

ЛРТ вагондарының іші. Өте сапалы материалдардан жасалғаны көрініп тұр. Вагонның ішіндегі түстер көзге жылы көрінеді, қазақи юлармен өрнектелген әрі Қазақстан Республикасының туының түсіне ұқсас жасалған.

♬ оригинальный звук - Samat Nordman Nurtaza

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