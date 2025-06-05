В Астане уложено 50% рельсового пути на линии LRT
LRT в Астане — уже 11 км рельсов, тестовый запуск в 2025 году.
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Проект легкорельсового транспорта (LRT) в Астане продолжает активно развиваться. На сегодняшний день завершена укладка 11 километров рельсов — это 50% от общей протяжённости эстакадной части линии, передает BAQ.KZ.
Работы по монтажу рельсов и укладке шпал ведутся на всех участках в соответствии с утверждённым графиком. Строительство охватывает важнейшие точки города: вокзал "Нурлы Жол", Международный аэропорт, Дом министерств и Республиканскую главную мечеть.
Параллельно продолжается подготовка инфраструктуры станций, прокладка инженерных сетей и создание систем электроснабжения.
Все процессы идут в штатном режиме, и первый тестовый запуск LRT в столице запланирован на сентябрь 2025 года.
Ранее мы писали о том, что в Астане начинается набор на обучение диспетчеров LRT.
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