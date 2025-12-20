Во время одновременного зажжения новогодних ёлок в шести районах Астаны пожарную безопасность обеспечивали силы и средства МЧС, передает BAQ.KZ. На всех праздничных площадках было организовано дежурство сотрудников ведомства, выставлены пожарные расчёты и приведена в полную готовность техника для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Заблаговременно спасатели провели комплекс профилактических мероприятий: проверили устойчивость конструкций ёлок, безопасность подключения электрических гирлянд и иллюминации, а также провели инструктажи с организаторами мероприятий и ответственными лицами. Особое внимание уделялось путям эвакуации и наличию первичных средств пожаротушения.

В МЧС подчеркнули, что подобные меры принимаются по всей стране. На учёте ведомства находится более 6,5 тысячи объектов, где проходят новогодние торжества. На каждом из них сотрудники МЧС проводят профилактические осмотры, следят за соблюдением требований пожарной безопасности и готовностью персонала действовать в экстренной ситуации.

Спасатели напомнили, что безопасность праздников — общая ответственность. В МЧС призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности: не загромождать эвакуационные выходы, не использовать в помещениях пиротехнику и пожароопасные украшения, а также не допускать запуск фейерверков рядом со зданиями, автомобилями и линиями электропередачи.