Как меняется культура спорта в Казахстан
Скандинавская ходьба набирает популярность в Астане
В последние годы массовый спорт в Казахстане перестал быть лишь формальной частью социальной политики. Он постепенно превращается в важный элемент повседневной жизни тысяч граждан - от детей до людей пожилого возраста. Активные прогулки, утренняя зарядка, участие в марафонах и спортивных клубах становятся нормой, а не исключением. Особенно наглядно эти изменения видны на примере старшего поколения, которое все чаще выбирает движение, общение и здоровый образ жизни, передает BAQ.KZ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что развитие массового спорта - это не вопрос рекордов и медалей, а стратегическая задача по укреплению здоровья нации. В своих Посланиях Глава государства акцентировал внимание на необходимости создания доступной спортивной инфраструктуры, поддержки инициатив для всех возрастных групп и формирования культуры активного образа жизни.
Сегодня эти слова находят реальное воплощение - в городских парках, спортивных клубах, дворах и общественных пространствах. Одним из самых ярких примеров стала скандинавская ходьба, которая набирает популярность среди пенсионеров Астаны.
"Вся наша семья выбрала массовый спорт"
68-летний пенсионер из района Нура Елтай Махметов занимается скандинавской ходьбой уже полтора года. По его словам, это увлечение заметно изменило его самочувствие и отношение к жизни.
"Мне 68 лет. Я занимаюсь скандинавской ходьбой уже полтора года. Сейчас чувствую себя намного лучше, здоровье укрепилось. Мы общаемся с людьми, тренируемся на свежем воздухе, в хорошей компании - для нас это очень удобно. Мы довольны тем, как живем в таких условиях", - рассказал он.
По словам Елтая Махметова, именно массовый спорт играет ключевую роль для людей пожилого возраста. Регулярное движение помогает сохранить подвижность, улучшает работу суставов и общее физическое состояние.
"Особенно в старшем возрасте движение играет решающую роль. Суставы становятся подвижнее, тело - бодрее. Мы стали реже обращаться в больницу. Это результат регулярных тренировок и, конечно, заслуга нашего тренера", - отметил пенсионер.
К занятиям скандинавской ходьбой он присоединился в мае прошлого года. Сейчас тренируется вместе с супругой.
"Мы пришли в мае прошлого года. Занимаемся вместе с женой. Наш тренер Туганай Кошенулы сумел объединить нас в дружный коллектив, создать интересную атмосферу. Быть частью такого сообщества - большая радость", -поделился Елтай Махметов.
Он также обращает внимание на растущий интерес молодежи к спорту.
"Если прийти в Ботанический сад, можно увидеть много молодых людей, которые бегают, занимаются спортом. Это радует. Возможностей сейчас много, и приятно видеть, что молодежь использует их правильно", - сказал он.
"Отношение к здоровому образу жизни изменилось"
70-летняя пенсионерка, ветеран города Астаны Улмекен Смайылова также отмечает, что занятия скандинавской ходьбой помогли ей укрепить здоровье и обрести новый ритм жизни.
"Роль спорта в сохранении и укреплении здоровья человека огромна. Я с молодости люблю спорт и стараюсь заниматься им ежедневно", - отметила она.
К группе скандинавской ходьбы она присоединилась в феврале этого года и уже десять месяцев регулярно посещает тренировки.
"Если я пропускаю тренировку, чувствую, будто чего-то лишилась. Мы рано утром выходим на прогулку, делаем упражнения. Благодаря нашему инструктору Туганаю Кошенулы мы освоили много новых техник", - рассказала пенсионерка.
По ее словам, особенно радует активность молодежи.
"Я вижу, как молодые люди сами создают спортивные группы, тренируются, проявляют инициативу. Это очень вдохновляет. Наша молодежь энергичная и подает хороший пример", - подчеркнула она.
Улмекен Смайылова считает, что государственная поддержка играет важную роль в популяризации здорового образа жизни.
"Сегодня отношение людей к здоровому образу жизни действительно изменилось. Такие инициативы - это инвестиции в здоровое будущее нашей страны", - сказала она.
Спорт как семейная ценность
Еще одна участница клуба "Активное долголетие" - 70-летняя Акмарал Нургалиева занимается скандинавской ходьбой вместе с супругом уже полгода.
"Любой вид спорта полезен. Главное - не быть чемпионом, а двигаться ради себя и своего здоровья", - считает она.
По ее словам, физическая активность стала частью повседневной жизни.
"Утром выходим на прогулку, вечером снова занимаемся. Даже дома делаем простые упражнения", - рассказала пенсионерка.
Акмарал Нургалиева отмечает, что спорт объединил всю семью.
"Все мои внуки занимаются спортом: кто-то играет в футбол, кто-то - в волейбол. Мы стараемся быть для них примером. Радует, что в Астане проводится много марафонов - это показывает, что массовый спорт развивается", - сказала она.
По ее мнению, такие инициативы дают равные возможности для молодежи и пожилых людей вести активный образ жизни.
"Государство создает для нас, пенсионеров, необходимые условия. Это важно для здоровья будущих поколений", - отметила Акмарал Нургалиева.
