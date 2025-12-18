В последние годы массовый спорт в Казахстане перестал быть лишь формальной частью социальной политики. Он постепенно превращается в важный элемент повседневной жизни тысяч граждан - от детей до людей пожилого возраста. Активные прогулки, утренняя зарядка, участие в марафонах и спортивных клубах становятся нормой, а не исключением. Особенно наглядно эти изменения видны на примере старшего поколения, которое все чаще выбирает движение, общение и здоровый образ жизни, передает BAQ.KZ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что развитие массового спорта - это не вопрос рекордов и медалей, а стратегическая задача по укреплению здоровья нации. В своих Посланиях Глава государства акцентировал внимание на необходимости создания доступной спортивной инфраструктуры, поддержки инициатив для всех возрастных групп и формирования культуры активного образа жизни.

Сегодня эти слова находят реальное воплощение - в городских парках, спортивных клубах, дворах и общественных пространствах. Одним из самых ярких примеров стала скандинавская ходьба, которая набирает популярность среди пенсионеров Астаны.

"Вся наша семья выбрала массовый спорт"

68-летний пенсионер из района Нура Елтай Махметов занимается скандинавской ходьбой уже полтора года. По его словам, это увлечение заметно изменило его самочувствие и отношение к жизни.

"Мне 68 лет. Я занимаюсь скандинавской ходьбой уже полтора года. Сейчас чувствую себя намного лучше, здоровье укрепилось. Мы общаемся с людьми, тренируемся на свежем воздухе, в хорошей компании - для нас это очень удобно. Мы довольны тем, как живем в таких условиях", - рассказал он.

По словам Елтая Махметова, именно массовый спорт играет ключевую роль для людей пожилого возраста. Регулярное движение помогает сохранить подвижность, улучшает работу суставов и общее физическое состояние.

"Особенно в старшем возрасте движение играет решающую роль. Суставы становятся подвижнее, тело - бодрее. Мы стали реже обращаться в больницу. Это результат регулярных тренировок и, конечно, заслуга нашего тренера", - отметил пенсионер.

К занятиям скандинавской ходьбой он присоединился в мае прошлого года. Сейчас тренируется вместе с супругой.

"Мы пришли в мае прошлого года. Занимаемся вместе с женой. Наш тренер Туганай Кошенулы сумел объединить нас в дружный коллектив, создать интересную атмосферу. Быть частью такого сообщества - большая радость", -поделился Елтай Махметов.

Он также обращает внимание на растущий интерес молодежи к спорту.

"Если прийти в Ботанический сад, можно увидеть много молодых людей, которые бегают, занимаются спортом. Это радует. Возможностей сейчас много, и приятно видеть, что молодежь использует их правильно", - сказал он.

"Отношение к здоровому образу жизни изменилось"

70-летняя пенсионерка, ветеран города Астаны Улмекен Смайылова также отмечает, что занятия скандинавской ходьбой помогли ей укрепить здоровье и обрести новый ритм жизни.

"Роль спорта в сохранении и укреплении здоровья человека огромна. Я с молодости люблю спорт и стараюсь заниматься им ежедневно", - отметила она.

К группе скандинавской ходьбы она присоединилась в феврале этого года и уже десять месяцев регулярно посещает тренировки.

"Если я пропускаю тренировку, чувствую, будто чего-то лишилась. Мы рано утром выходим на прогулку, делаем упражнения. Благодаря нашему инструктору Туганаю Кошенулы мы освоили много новых техник", - рассказала пенсионерка.

По ее словам, особенно радует активность молодежи.

"Я вижу, как молодые люди сами создают спортивные группы, тренируются, проявляют инициативу. Это очень вдохновляет. Наша молодежь энергичная и подает хороший пример", - подчеркнула она.

Улмекен Смайылова считает, что государственная поддержка играет важную роль в популяризации здорового образа жизни.

"Сегодня отношение людей к здоровому образу жизни действительно изменилось. Такие инициативы - это инвестиции в здоровое будущее нашей страны", - сказала она.

Спорт как семейная ценность

Еще одна участница клуба "Активное долголетие" - 70-летняя Акмарал Нургалиева занимается скандинавской ходьбой вместе с супругом уже полгода.

"Любой вид спорта полезен. Главное - не быть чемпионом, а двигаться ради себя и своего здоровья", - считает она.

По ее словам, физическая активность стала частью повседневной жизни.

"Утром выходим на прогулку, вечером снова занимаемся. Даже дома делаем простые упражнения", - рассказала пенсионерка.

Акмарал Нургалиева отмечает, что спорт объединил всю семью.

"Все мои внуки занимаются спортом: кто-то играет в футбол, кто-то - в волейбол. Мы стараемся быть для них примером. Радует, что в Астане проводится много марафонов - это показывает, что массовый спорт развивается", - сказала она.

По ее мнению, такие инициативы дают равные возможности для молодежи и пожилых людей вести активный образ жизни.