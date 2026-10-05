Как меняется транспортная система Казахстана

В Казахстане продолжают обновлять дороги, железнодорожную сеть, аэропорты и транспортные коридоры. За последние годы в стране построили и отремонтировали десятки тысяч километров дорог, увеличили число авиарейсов и ускорили прохождение грузов по международным маршрутам.

В Правительстве рассказали, как сейчас меняется транспортная система страны.

За три года построили и отремонтировали 19,1 тысячи километров дорог

В 2023–2025 годах в Казахстане построили, реконструировали и отремонтировали 19,1 тысячи километров автомобильных дорог.

В 2026 году работы охватили еще более 11 тысяч километров республиканской и местной дорожной сети.

К концу года долю республиканских дорог в нормативном состоянии планируют довести до 95 процентов. В 2023 году этот показатель составлял 92 процента.

По местным дорогам показатель должен вырасти с 86 до 92 процентов. К 2029 году планируется довести долю нормативных дорог до 97 процентов на республиканской сети и до 94 процентов на местной.

На отдельных направлениях поездки уже стали заметно короче. В Западно-Казахстанской области после реконструкции и капремонта 245 километров трасс жители районов Казталов, Жанибек и Бокей орда стали добираться до Уральска за 5–6 часов вместо прежних 12–14.

Речь идет примерно о 54 тысячах жителей.

Строят еще 800 километров железных дорог

За последние пять лет в Казахстане проложили 911 километров новых железнодорожных путей.

Сейчас строится еще 800 километров. Одновременно модернизируют около 2,6 тысячи километров действующей сети.

Для пассажиров запустили сервис онлайн-мониторинга поездов на базе GPS-трекеров. Он позволяет отслеживать движение составов в режиме реального времени.

Внутри страны выполняют 890 рейсов в неделю

В 2026 году восстановили аэропорт Аркалыка и вернули авиасообщение с Астаной, Алматы и Костанаем.

До конца года планируется завершить строительство новых аэропортов в Зайсане, Катонкарагае и курортной зоне Кендерли.

По данным на сентябрь 2026 года, внутри страны действует около 60 маршрутов. По ним выполняется 890 рейсов в неделю.

Таможенное оформление сократили с восьми часов до 30 минут

Изменения коснулись и международных перевозок.

На Транскаспийском международном транспортном маршруте работает платформа Digital Trade Corridor. Модуль Tez Customs позволил сократить время таможенного оформления с восьми часов до 30 минут.

Срок доставки грузов по этому маршруту уменьшился с 38 до 13–17 суток.

На транспортных направлениях развивают спутниковый интернет OneWeb и Starlink.

В Правительстве отметили, что параллельно с автомобильными дорогами, железнодорожной сетью и аэропортами в стране обновляют морскую инфраструктуру и развивают международные логистические маршруты.

Работа идет в рамках реализации поручений Касым-Жомарта Токаева, озвученных в Послании народу Казахстана. В центре внимания связность регионов, сокращение времени в пути и ускорение перевозки грузов по международным коридорам.