Как менялась политическая система Казахстана за 34 года
16 декабря в Казахстане отмечают День независимости. За 34 года страна прошла путь от кризисного этапа становления государственности до периода институциональных реформ и перераспределения политических полномочий. О ключевых этапах этой трансформации, смене центров влияния и текущем состоянии политической системы корреспонденту BAQ.KZ рассказал политолог, член Национального курултая Бурихан Нурмухамедов.
1990-е годы: выживание и концентрация власти
Первые годы независимости Казахстана пришлись на период глубокой системной неопределённости. Распад прежней управленческой модели сопровождался экономическим спадом, слабостью государственных институтов и высокой региональной автономией. В этих условиях основной задачей власти стало сохранение управляемости и предотвращение хаоса.
По словам Бурихана Нурмухамедова, именно отсутствие альтернативных институтов сделало сильную президентскую власть ключевым фактором стабильности в тот период.
"В начале 1990-х Казахстан оказался в совершенно новых условиях. Старой системы не было, новой ещё не существовало. Экономика рушилась, управление трещало, регионы жили фактически своими правилами. В такой ситуации страна держалась в первую очередь за счёт сильной президентской власти просто потому, что иначе не было бы ни стабильности, ни возможности проводить реформы", — рассказывает он.
Конституция 1995 года: оформление централизованной модели
По мере стабилизации стало очевидно, что временные механизмы необходимо закреплять институционально. Этот этап и был оформлен Конституцией 1995 года, которая задала жёсткую и централизованную архитектуру власти. С этого момента политическая система перестала быть набором экстренных решений и начала приобретать устойчивую форму.
Одновременно с институционализацией государства формировалась и новая экономическая структура, в рамках которой крупные сырьевые группы постепенно становились значимыми участниками политического процесса.
"После принятия Конституции 1995 года модель управления изменилась. Она стала гораздо более централизованной: появился двухпалатный парламент, усилились силовые органы, возникли новые государственные агентства. Система постепенно выстраивалась, а в центре всего стоял Президент — как главный источник решений и политической воли".
2000-е годы: устойчивость и корпоративный характер системы
Централизованная модель, сформированная в середине 1990-х, в 2000-е годы обеспечила стране устойчивость и предсказуемость. Государственный аппарат стал профессиональнее, вырос квазигосударственный сектор, появились национальные холдинги. Политическая система начала работать как отлаженный механизм.
Однако вместе с этим, подчёркивает политолог, устойчивость постепенно превращалась в закрытость. Формальные институты существовали, но реальное влияние концентрировалось внутри ограниченного круга экономических и политических факторов.
"Парламент и партии существовали, но их роль была в основном поддерживающей, а не определяющей. Судебная система усиливалась формально, но зависимость от политической вертикали сохранялась. Важную роль играли крупные экономические группы и различные элитные круги они влияли на принятие решений, распределение ресурсов, кадровую политику", — рассказывает эксперт Бурихан Нурмухамедов.
2010–2019 годы: предпосылки к изменениям
Со временем корпоративный характер управления стал всё заметнее определять логику политического процесса. В 2010-е годы страна всё чаще управлялась не только через формальные институты, но и через устойчивые внутриэлитные связи.
"В течение 2010–2019 годов страна уже управлялась не только через институты, но и через устойчивые неформальные связи, накопившиеся внутри элит", — говорит политолог, член Национального курултая Бурихан Нурмухамедов.
При этом, по его словам, реформы в этот период продолжались, но носили ограниченный характер, отдельные полномочия парламента усиливались на бумаге, но фактически ничего принципиально не менялось.
Именно в такой конфигурации, отмечает эксперт, постепенно формировались предпосылки транзита власти как эволюционного процесса, призванного сохранить устойчивость системы и одновременно адаптировать её к меняющимся общественным ожиданиям.
2022–2025 годы: усиление парламентской логики
В последние годы, по оценке эксперта, парламент постепенно превращается в реальный центр политических дискуссий. Усиливается парламентский контроль, правительство чаще отчитывается публично, а экспертное сообщество всё активнее вовлекается в разработку законодательных инициатив.
Одновременно происходит сокращение влияния неформальных и корпоративных центров силы.
"С 2022 по 2025 годы парламент стал постепенно превращаться в действительно работающую площадку: там идут содержательные обсуждения, правительство чаще отчитывается публично, появляются парламентские расследования и реальные дебаты. Решения всё чаще принимаются через институты, а не через неформальные механизмы", — говорит эксперт.
Переход к институциональному балансу
Таким образом, эволюция политической системы Казахстана выглядит не как набор разрозненных реформ, а как последовательный процесс адаптации к меняющимся условиям. Каждый этап - от жёсткой централизации до институционального баланса был ответом на конкретные вызовы своего времени.
Подводя итог, политолог подчёркивает, что нынешний этап нельзя считать завершённым, однако вектор развития уже сформирован.
"Казахстан за 34 года прошёл несколько этапов: сначала период выживания и построения государства, затем этап сильной президентской модели, потом фаза олигархического и кланового влияния, далее постепенное политическое переформатирование, и, наконец, переход к более открытой, институциональной, сбалансированной системе. Это ещё не завершённый процесс, но его направление уже очевидно", - резюмировал политолог.
