16 декабря в Казахстане отмечают День независимости. За 34 года страна прошла путь от кризисного этапа становления государственности до периода институциональных реформ и перераспределения политических полномочий. О ключевых этапах этой трансформации, смене центров влияния и текущем состоянии политической системы корреспонденту BAQ.KZ рассказал политолог, член Национального курултая Бурихан Нурмухамедов.

1990-е годы: выживание и концентрация власти

Первые годы независимости Казахстана пришлись на период глубокой системной неопределённости. Распад прежней управленческой модели сопровождался экономическим спадом, слабостью государственных институтов и высокой региональной автономией. В этих условиях основной задачей власти стало сохранение управляемости и предотвращение хаоса.

По словам Бурихана Нурмухамедова, именно отсутствие альтернативных институтов сделало сильную президентскую власть ключевым фактором стабильности в тот период.

"В начале 1990-х Казахстан оказался в совершенно новых условиях. Старой системы не было, новой ещё не существовало. Экономика рушилась, управление трещало, регионы жили фактически своими правилами. В такой ситуации страна держалась в первую очередь за счёт сильной президентской власти просто потому, что иначе не было бы ни стабильности, ни возможности проводить реформы", — рассказывает он.

Конституция 1995 года: оформление централизованной модели

По мере стабилизации стало очевидно, что временные механизмы необходимо закреплять институционально. Этот этап и был оформлен Конституцией 1995 года, которая задала жёсткую и централизованную архитектуру власти. С этого момента политическая система перестала быть набором экстренных решений и начала приобретать устойчивую форму.

Одновременно с институционализацией государства формировалась и новая экономическая структура, в рамках которой крупные сырьевые группы постепенно становились значимыми участниками политического процесса.

"После принятия Конституции 1995 года модель управления изменилась. Она стала гораздо более централизованной: появился двухпалатный парламент, усилились силовые органы, возникли новые государственные агентства. Система постепенно выстраивалась, а в центре всего стоял Президент — как главный источник решений и политической воли".

2000-е годы: устойчивость и корпоративный характер системы

Централизованная модель, сформированная в середине 1990-х, в 2000-е годы обеспечила стране устойчивость и предсказуемость. Государственный аппарат стал профессиональнее, вырос квазигосударственный сектор, появились национальные холдинги. Политическая система начала работать как отлаженный механизм.

Однако вместе с этим, подчёркивает политолог, устойчивость постепенно превращалась в закрытость. Формальные институты существовали, но реальное влияние концентрировалось внутри ограниченного круга экономических и политических факторов.

"Парламент и партии существовали, но их роль была в основном поддерживающей, а не определяющей. Судебная система усиливалась формально, но зависимость от политической вертикали сохранялась. Важную роль играли крупные экономические группы и различные элитные круги они влияли на принятие решений, распределение ресурсов, кадровую политику", — рассказывает эксперт Бурихан Нурмухамедов.

2010–2019 годы: предпосылки к изменениям

Со временем корпоративный характер управления стал всё заметнее определять логику политического процесса. В 2010-е годы страна всё чаще управлялась не только через формальные институты, но и через устойчивые внутриэлитные связи.

"В течение 2010–2019 годов страна уже управлялась не только через институты, но и через устойчивые неформальные связи, накопившиеся внутри элит", — говорит политолог, член Национального курултая Бурихан Нурмухамедов.

При этом, по его словам, реформы в этот период продолжались, но носили ограниченный характер, отдельные полномочия парламента усиливались на бумаге, но фактически ничего принципиально не менялось.

Именно в такой конфигурации, отмечает эксперт, постепенно формировались предпосылки транзита власти как эволюционного процесса, призванного сохранить устойчивость системы и одновременно адаптировать её к меняющимся общественным ожиданиям.

2022–2025 годы: усиление парламентской логики

В последние годы, по оценке эксперта, парламент постепенно превращается в реальный центр политических дискуссий. Усиливается парламентский контроль, правительство чаще отчитывается публично, а экспертное сообщество всё активнее вовлекается в разработку законодательных инициатив.

Одновременно происходит сокращение влияния неформальных и корпоративных центров силы.

"С 2022 по 2025 годы парламент стал постепенно превращаться в действительно работающую площадку: там идут содержательные обсуждения, правительство чаще отчитывается публично, появляются парламентские расследования и реальные дебаты. Решения всё чаще принимаются через институты, а не через неформальные механизмы", — говорит эксперт.

Переход к институциональному балансу

Таким образом, эволюция политической системы Казахстана выглядит не как набор разрозненных реформ, а как последовательный процесс адаптации к меняющимся условиям. Каждый этап - от жёсткой централизации до институционального баланса был ответом на конкретные вызовы своего времени.

Подводя итог, политолог подчёркивает, что нынешний этап нельзя считать завершённым, однако вектор развития уже сформирован.