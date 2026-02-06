Как меняются ценности в казахстанских семьях, рассказала эксперт

Руководитель Центра исследований семьи и гендерной политики Института общественного развития Казахстана Акнур Иманкул выделила ключевые тенденции развития института семьи в стране, передает BAQ.KZ.

Она высказала свое мнение на заседании экспертного клуба SARAP "Семья в период изменений: социальная трансформация с точки зрения Конституции".

– Чаще всего основная нагрузка по домашним обязанностям ложится на женщин. Однако также наблюдается тренд на равномерное распределение домашних задач между супругами. В целом ценностные ориентиры в семье смещаются в сторону эмоциональной и партнёрской составляющей. То есть мы говорим о партнёрстве и сотрудничестве, — отметила эксперт 

Специалист также отметила, что ведение домашнего хозяйства в какой-то степени зависит от наёмного труда, наблюдается тенденция обращения к аутсорсинговым услугам.

По словам Акнур Иманкул, социально-экономический контекст остаётся ключевым фактором стабильности семьи.

– Тем не менее рост долгов населения продолжается. Значительная доля семей по-прежнему нуждается в жилье, — добавила она.

