Как меняются ценности в казахстанских семьях, рассказала эксперт
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Руководитель Центра исследований семьи и гендерной политики Института общественного развития Казахстана Акнур Иманкул выделила ключевые тенденции развития института семьи в стране, передает BAQ.KZ.
Она высказала свое мнение на заседании экспертного клуба SARAP "Семья в период изменений: социальная трансформация с точки зрения Конституции".
– Чаще всего основная нагрузка по домашним обязанностям ложится на женщин. Однако также наблюдается тренд на равномерное распределение домашних задач между супругами. В целом ценностные ориентиры в семье смещаются в сторону эмоциональной и партнёрской составляющей. То есть мы говорим о партнёрстве и сотрудничестве, — отметила эксперт
Специалист также отметила, что ведение домашнего хозяйства в какой-то степени зависит от наёмного труда, наблюдается тенденция обращения к аутсорсинговым услугам.
По словам Акнур Иманкул, социально-экономический контекст остаётся ключевым фактором стабильности семьи.
– Тем не менее рост долгов населения продолжается. Значительная доля семей по-прежнему нуждается в жилье, — добавила она.
Самое читаемое
- Какие трассы в Казахстане закрыли до утра 6 февраля
- Гражданин Афганистана обманул госпрограмму, выдав себя за казаха
- Золото перестало быть "тихой гаванью": что происходит с рынком сегодня
- Зимняя Олимпиада в Италии: сколько Казахстан потратил и на что рассчитывает
- Неожиданный исход: казахстанский призёр ЧМ по боксу проиграл на турнире в Испании