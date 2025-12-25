Алматы планирует масштабное обновление транспортной инфраструктуры в рамках корректировки Генерального плана города до 2040 года. Об этом сообщили в НИИ "Алматыгенплан" на общественных обсуждениях проекта, передает BAQ.KZ.

Согласно проекту, мегаполис будет развиваться по полицентричной модели с формированием пяти крупных полицентров: "Исторический центр", "Восточные ворота", "Запад", "Юго-Запад" и "Север". Каждый полицентр станет полноценным узлом городской жизни, где жители смогут получать услуги, работать и отдыхать, не отправляясь ежедневно в центр города.

Особое внимание в Генплане уделено развитию транспортной системы. Планируется строительство дополнительных линий метро до аэропорта и города Алатау, что позволит разгрузить центральные магистрали и ускорить передвижение по городу.

Также предусмотрено развитие сети легкорельсового транспорта (ЛРТ). Согласно предварительным планам, линия ЛРТ пройдет от будущей станции метро "Барлык" по улице Толе би с выходом к вокзалу Алматы-II, далее — по проспекту Райымбека в сторону полицентра "Восточные ворота" и затем в южном направлении. Новые маршруты ЛРТ позволят связать ключевые районы города и интегрировать полицентры в единую транспортную систему.

"Нам необходимо интегрировать пять полицентров, чтобы они стали единым городским организмом. Метро и ЛРТ станут основой для удобного и безопасного перемещения жителей", — отметил руководитель НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов.

В настоящее время продолжаются общественные обсуждения проекта корректировки Генплана — ключевого градостроительного документа, определяющего развитие мегаполиса до 2040 года.