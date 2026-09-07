Как минимум пять человек погибли при крушении Boeing 767 в Майами
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Как минимум пять человек погибли при аварии грузового Boeing 767 компании Amazon в аэропорту Майами. Самолёт выполнял рейс из Сан-Хуана и при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, врезался в несколько автомобилей и загорелся. По данным пожарной службы, часть погибших и пострадавших находилась в автомобилях, оказавшихся на пути самолёта.
Пилот и второй пилот были заблокированы в кабине, их судьба пока неизвестна. Ещё трое пострадавших находятся в критическом состоянии, двое получили лёгкие травмы. На месте работали около 200 пожарных и более 60 единиц техники. После аварии аэропорт временно закрыл все взлётно-посадочные полосы.
Причины происшествия расследуют Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте. В Amazon заявили, что сотрудничают со следствием и выразили соболезнования семьям погибших.
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