Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева посетит с официальным визитом Баку для участия в XII саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), передает BAQ.KZ.
Ключевыми темами предстоящей встречи станут экономика, продовольственная безопасность, климатические изменения и гуманитарные инициативы. В этом году ОТГ отмечает 16-летие — за это время организация превратилась из культурно-языкового объединения в полноценный региональный союз с экономическими, транспортными и гуманитарными измерениями.
В последние годы особое внимание уделяется молодёжным инициативам, развитию экономической кооперации и цифровой интеграции, что делает ОТГ важным политическим игроком на евразийской арене. Об этом рассказала азербайджанский политолог и эксперт по международным отношениям Анастасия Лаврина:
"Главный стимул интеграции — это потребность стран тюркского мира в устойчивом и автономном развитии. Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и другие страны активно реализуют проекты, которые создают основу для единого экономического пространства", — отметила она.
Эксперт подчеркнула роль молодёжи:
"Молодёжная дипломатия — это реальный инструмент формирования новой элиты региона. Совместные образовательные программы и стартапы помогают молодым людям налаживать связи и строить доверие, что важно для будущего сотрудничества", - сказала она.
Недавно Алматы получил статус столицы тюркского мира — статус, который ранее носил город Шуши в Азербайджане. По мнению Анастасии Лавриной, это не просто символ:
"Алматы — это не только культурный центр, но и точка притяжения экономических и образовательных инициатив. Такой статус открывает новые возможности для совместных форумов и инновационных проектов", - отметила эксперт.
Экономические перспективы интеграции, по её словам, лежат в транспортной логистике, энергетике и цифровых технологиях:
"Средний коридор объединяет экономические интересы региона и делает тюркские государства стратегическими партнёрами для Китая и Европы. Азербайджан становится цифровой платформой, а Казахстан — транзитным и индустриальным звеном", - подчеркнула она.
Президент Токаев последовательно продвигает эти идеи, акцентируя внимание на инфраструктурных и цифровых проектах, формировании единого экономического пространства и создании логистических хабов. Казахстан и Азербайджан — ключевые партнеры в этих процессах, создающие прочную основу для интеграции тюркского мира.
В сфере гуманитарных инициатив политолог выделила:
"Совместные образовательные программы, медиапроекты и культурные центры формируют мягкую силу тюркского мира — soft power, способную влиять на политику и общественное мнение. Это укрепляет единство региона и готовит площадку для сотрудничества в различных сферах", - добавила эксперт.
Кроме того, ОТГ уже доказала свою роль как платформа для координации в кризисные периоды. Во время Карабахской войны страны тюркского мира проявили единство и поддержку Азербайджану, что свидетельствует о возрастании политического и стратегического значения организации.
