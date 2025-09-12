Современная наука в Казахстане переживает этап активного развития и обновления. Ведутся новые исследования, внедряются цифровые технологии и инновационные подходы в обучении и научной деятельности. Сегодня перед высшей школой стоит задача не только сохранять накопленный опыт, но и создавать условия для устойчивого развития науки, интеграции в международное академическое сообщество и укрепления авторитета отечественных университетов на мировой арене.

Особая роль в этом процессе принадлежит вузам, которые остаются центрами научного поиска и образовательных инициатив. Именно здесь формируются исследовательские школы, закладываются основы для междисциплинарных проектов и рождаются идеи, имеющие практическое значение для экономики и общества.

Мы побеседовали с выпускницей Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова Гаухар Алиной. Она более десяти лет связана с родным вузом: с 2006 года работает здесь, ранее возглавляла НИИ ЭОТ, а сегодня продолжает преподавательскую деятельность на кафедре. В интервью Гаухар Алинова рассказала о своём профессиональном пути, поделилась достижениями и размышлениями о будущем науки и образования в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Осознанный выбор профессии

Как отмечает преподаватель кафедры “Информационных вычислительных систем”, ее путь в науку был вполне осознанным. В 2001 году она поступила в Карагандинский государственный технический университет на специальность “Автоматизированные системы обработки информации и управления”. Тогда это направление считалось символом прогресса и престижа, открывало широкие перспективы для развития.

“Меня всегда привлекала идея развиваться именно в IT-направлении, заниматься научными исследованиями”, - рассказывает Гаухар Алина.

Дорога в докторантуру

Решение продолжить образование стало для нее логичным шагом. Уже в 2011 году, поступая в магистратуру, она поставила себе цель продолжить обучение в докторантуре. В 2018 году эта цель была достигнута: Гаухар Алина поступила в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева по специальности “Вычислительная техника и программное обеспечение”. По ее словам, именно докторантура открыла широкие возможности для научной работы: углубленное изучение выбранной области, публикации в международных рейтинговых журналах, участие в исследовательских проектах.

Конечно, не обошлось без трудностей. Самым сложным оказался переезд в Астану -приходилось буквально жить на два города. Но в научной среде проблем не возникло: знания, полученные в университете, оказались прочным фундаментом. Кроме того, молодого исследователя поддерживал опытный научный руководитель Ташатов Нурлан Наркенович, который направлял и наставлял на протяжении трех лет.

Основные направления исследований

Развитие науки невозможно без учета мировых тенденций, и Гаухар Алина старается идти в ногу со временем.

“Следуя трендам цифровизации и интеллектуализации технологий - вычислительная техника и искусственный интеллект как символ прогресса. В дальнейшем я развивалась в этом направлении, участвуя, в частности, в гранте по созданию высокоэффективного ветрогенератора с применением многороторной системы. В целом это было основным критерием при выборе темы докторской диссертации.

Вычислительная техника и искусственный интеллект - разработка и применение интеллектуальных методов обработки данных, в том числе для прогноза и оптимизации.

Возобновляемые источники энергии - исследование и совершенствование технологий солнечной и ветровой энергетики.

Энергоэффективные системы - участие в разработке высокоэффективного ветрогенератора с применением многороторной системы.

Моделирование и цифровые технологии - использование современных методов моделирования для анализа и повышения надёжности энергетических установок”, - рассказывает Гаухар Алина.

Практическая значимость исследований

Наука ценна не только теоретическими результатами, но и тем, какое влияние она оказывает на развитие страны. По словам Гаухар Алиновой, её исследования связаны с применением современных цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, для решения актуальных задач в образовании и промышленности.

“Наши разработки важны для Казахстана тем, что помогают развивать возобновляемую энергетику и современные технологии. Они позволяют эффективнее использовать природные ресурсы, снижать зависимость от традиционного топлива и повышать энергетическую безопасность страны”, - отмечает она.

Научные достижения

Для любого исследователя важным этапом становится признание его труда в профессиональном сообществе. Особенно значимыми такие достижения становятся тогда, когда они выходят за рамки национального уровня и получают международное звучание.

Гаухар Алина подчеркивает, что именно публикации в зарубежных научных изданиях являются для нее важнейшим результатом работы.

“Одним из наиболее значимых для меня достижений является публикация статей в международных научных журналах. Это важный результат, так как именно через такие издания о твоей работе узнают коллеги и исследователи со всего мира”, - говорит Гаухар Алина.

Поддержка со стороны государства

Развитие науки невозможно без системной поддержки, и Казахстан в этом направлении предпринимает конкретные шаги. По мнению исследовательницы, сегодня у ученых есть возможности реализовывать свои проекты благодаря государственным и университетским инициативам.

“Я оцениваю меры государственной поддержки молодых учёных в Казахстане положительно: существуют грантовые программы, конкурсы, один из них Конкурс на грантовое финансирование молодых ученых по проекту "Жас ғалым" и проекты, которые дают возможность реализовывать научные идеи и получать финансирование”, - подчеркивает она.

Кроме того, в Карагандинском техническом университете проводятся внутренние конкурсы, направленные на развитие научного потенциала. Среди них – “SAGINOV’S JAS ZERTTEYSHILERI”, который стимулирует молодых исследователей к активному участию в научной жизни.

Сильные стороны и перспективы развития

Система поддержки науки в Казахстане развивается, однако, по мнению Гаухар Алиной, всегда есть пространство для совершенствования. Уже действующие меры дают ощутимый результат, но, чтобы наука становилась более прикладной и конкурентоспособной на мировом уровне, необходимы дополнительные шаги.

“Вместе с тем потенциал поддержки можно расширять - особенно в части долгосрочных программ, практической реализации исследований и интеграции с международными инициативами”, - подчеркивает исследовательница.

Программы, которые приносят пользу

Особое значение имеют инициативы, направленные на вовлечение студентов в исследовательскую и проектную деятельность. Это не только публикации совместных статей, участие в олимпиадах и конференциях, но и возможность пробовать себя в стартап-проектах.

"Нам со студентами представилась возможность поучаствовать в Конкурсе на грантовую поддержку стартапов, проведенном Офисом коммерциализации по инициативе и при поддержке нашего ректора, доктора экономических наук, профессора Сагинтаевой Сауле Саветовны. Для студентов это стало важным опытом и стимулом к развитию”, - отмечает она.

Студенческие проекты и практические результаты

Говоря о совместных проектах со студентами, Гаухар Алина отмечает один из самых значимых – “PrintBox - система автоматизированной печати и цифровых сервисов”. Идея была реализована вместе с преподавателем кафедры ИВС М.К. Кисиной и студентами, которые сейчас учатся на четвертом курсе, Ж. Орынбековым и Ж. Кулжановым.

В декабре 2024 года команда выиграла грант на сумму около четыре миллионов тенге, что позволило воплотить проект в жизнь уже к августу 2025 года.

“Основной целью разработки стало создание удобного сервиса, который дает студентам, сотрудникам организаций и широкой аудитории доступ к печати документов, фотографий, а также к ряду цифровых услуг - от проверки на антиплагиат и размещения рекламных объявлений до работы с государственными документами”, - рассказывает исследовательница.

PrintBox представляет собой программно-аппаратный комплекс с интуитивно понятным интерфейсом. Файлы можно загружать через Telegram-бот, а программное обеспечение обеспечивает синхронизацию данных между сервером и терминалом, а также оплату печати.

Наука как пространство для студенческого роста

По мнению Гаухар Алиной, участие в научных проектах играет огромную роль в профессиональном и личностном развитии студентов. Это помогает им не только глубже понять учебный материал, но и увидеть свое место в науке.

"Ежегодно проходят различные студенческие конференции, активно ведется работа в рамках Республиканского конкурса научно-исследовательских работ по всем направлениям подготовки. Такие мероприятия позволяют студентам почувствовать себя частью научного сообщества и открывают новые возможности для дальнейшего развития”, - отмечает она.

Как сделать науку привлекательной для молодежи?

Чтобы наука вызывала интерес у молодых людей, важно показывать ее практическую значимость и связь с реальной жизнью.

“Сделать науку интереснее можно через практику и живые примеры: участие в реальных проектах, стажировки, работа в лабораториях с современным оборудованием. Важно показывать, что наука решает конкретные задачи общества. Большое значение имеют конкурсы, хакатоны и возможность представить свои разработки широкой аудитории”, - подчеркивает преподаватель.

Будущее высшего образования в Казахстане

Размышляя о перспективах, исследовательница отмечает, что впереди университеты ждут значительные изменения.

“Я вижу развитие высшего образования в Казахстане в сторону цифровизации, внедрения инновационных технологий обучения и расширения международного сотрудничества. Большое внимание будет уделяться практико-ориентированным программам, интеграции науки и производства, а также подготовке специалистов, способных работать в условиях глобальной конкуренции”, - говорит она.

Цифровизация как драйвер развития образования

Одним из ключевых факторов, определяющих будущее высшей школы, становится цифровизация. По мнению Гаухар Алиной, именно вычислительные технологии открывают перед университетами новые горизонты и помогают им соответствовать мировым стандартам.

“Цифровизация и вычислительные технологии становятся ключевым фактором развития высшего образования в Казахстане. Они позволяют нашим университетам не только повысить качество учебного процесса, но и сократить разрыв с ведущими мировыми вузами. Онлайн-курсы, гибридные программы, виртуальные лаборатории и использование искусственного интеллекта открывают студентам доступ к передовым знаниям и делают обучение более практико-ориентированным”, - отмечает она.

Для Казахстана эта тенденция имеет особое значение: цифровые технологии помогают готовить специалистов, востребованных в условиях “четвёртой промышленной революции”, способствуют формированию новых научных школ и укрепляют международное сотрудничество. Всё это делает отечественное образование более конкурентоспособным и интегрированным в глобальное пространство.

Советы молодым исследователям

Размышляя о будущем науки, Гаухар Алина обращается и к тем, кто только делает первые шаги на этом пути.