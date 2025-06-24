Финансовые мошенники становятся всё более изобретательными, маскируя свои действия под легальные услуги и предложения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Fingramota.kz. В Казахстане всё чаще фиксируются случаи обмана, связанных с псевдомедициной, косметологией, инвестициями и бытовыми услугами. Людям звонят от имени "частных клиник", пугают диагнозами и предлагают срочные процедуры, требуя фото, ИИН и деньги на "лечение".

В ход идут поддельные сайты, фальшивые лицензии и психологическое давление. Параллельно активно действуют "инвестиционные проекты" с обещаниями до 30% прибыли в месяц - мошенники прикрываются названиями известных компаний и предлагают вложиться в криптовалюту, энергетику или IT, требуя всё новые взносы под видом вывода дохода. Не отстают и "ремонтники", обещающие недорогие услуги - от замены окон до сантехники.

После предоплаты они просто исчезают. Все эти схемы работают за счёт доверия, спешки и надежды на выгоду. Жертвы теряют не только деньги, но и возможность вернуть их - без договора и официальных документов сделать это практически невозможно.

Напоминаем: не стоит вестись на громкие обещания и навязчивые предложения. Лучше всё проверить, чем потом пытаться вернуть утраченное.