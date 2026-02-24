Как мошенники обманывают казахстанцев перед 8 Марта
В преддверии Международного женского дня интернет-мошенники активизируют свои схемы, используя ажиотаж вокруг покупки цветов и подарков. Об этом предупредили в Департамент полиции области Абай, передает BAQ.KZ.
Одна из самых распространённых уловок — звонки и сообщения с обещанием доставки цветов или подарков. Злоумышленники представляются курьерами и просят продиктовать SMS-код «для подтверждения заказа». На самом деле этот код открывает доступ к банковским приложениям и счетам.
«Ни сотрудники банков, ни курьеры никогда не запрашивают коды подтверждения. Сообщив его, человек рискует потерять все средства со счета», — предупреждают в полиции.
Также в праздничные дни растёт число фейковых интернет-магазинов. Мошенники создают страницы в социальных сетях, предлагают букеты и подарки по заниженным ценам и просят предоплату. После получения денег продавцы исчезают, а заказ так и не доставляется.
Основные признаки обмана:
просьбы перейти по подозрительным ссылкам;
требования сообщить личные данные или коды из SMS;
предложения «бесплатных подарков» и срочных акций;
переводы на неизвестные счета.
Полицейские рекомендуют заказывать цветы и подарки только у проверенных продавцов, не переводить деньги незнакомым лицам и никому не сообщать данные банковских карт и коды подтверждения.
В случае столкновения с мошенничеством граждан просят незамедлительно обращаться в полицию по номеру 102. Своевременное обращение помогает предотвратить новые преступления и защитить других людей от потерь.
