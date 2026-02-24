В преддверии Международного женского дня интернет-мошенники активизируют свои схемы, используя ажиотаж вокруг покупки цветов и подарков. Об этом предупредили в Департамент полиции области Абай, передает BAQ.KZ.

Одна из самых распространённых уловок — звонки и сообщения с обещанием доставки цветов или подарков. Злоумышленники представляются курьерами и просят продиктовать SMS-код «для подтверждения заказа». На самом деле этот код открывает доступ к банковским приложениям и счетам.

«Ни сотрудники банков, ни курьеры никогда не запрашивают коды подтверждения. Сообщив его, человек рискует потерять все средства со счета», — предупреждают в полиции.

Также в праздничные дни растёт число фейковых интернет-магазинов. Мошенники создают страницы в социальных сетях, предлагают букеты и подарки по заниженным ценам и просят предоплату. После получения денег продавцы исчезают, а заказ так и не доставляется.

Основные признаки обмана:

просьбы перейти по подозрительным ссылкам;

требования сообщить личные данные или коды из SMS;

предложения «бесплатных подарков» и срочных акций;

переводы на неизвестные счета.

Полицейские рекомендуют заказывать цветы и подарки только у проверенных продавцов, не переводить деньги незнакомым лицам и никому не сообщать данные банковских карт и коды подтверждения.

В случае столкновения с мошенничеством граждан просят незамедлительно обращаться в полицию по номеру 102. Своевременное обращение помогает предотвратить новые преступления и защитить других людей от потерь.