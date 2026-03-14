Поиск преступников и пропавших людей — одна из главных задач Министерства внутренних дел. За каждым делом стоят судьбы людей и работа полиции, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов объяснил, как начинается розыск.

После того как следователь собрал доказательства и направил в суд ходатайство о розыске скрывшегося подозреваемого, подключаются сотрудники уголовного розыска. Они ищут, где может находиться человек, собирают информацию о его связях и принимают меры для задержания.

Существует три вида розыска:

Республиканский — внутри Казахстана.

Межгосударственный — в странах СНГ, с которыми Казахстан сотрудничает.

Международный — через Интерпол, охватывает 195 стран.

Один человек может находиться сразу в нескольких видах розыска. Внутри страны розыск ведётся одним регионом, а при необходимости дела объединяются.

Казахстан участвует в совместных операциях стран СНГ, что повышает эффективность работы. В 2025 году полиция задержала 1668 разыскиваемых преступников, с начала 2026 года — 229. За пределами страны в прошлом году задержали 182 человека, в этом году — 18.

Иногда преступники меняют внешность или используют чужие документы. Например:

В декабре 2025 года в Алматинской области задержали гражданина Кыргызстана, который в 2001 году совершил убийство в Бишкеке. Он скрывался под чужими документами.

В октябре прошлого года в аэропорту Алматы задержали гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом за сводничество. Он сменил пол с мужского на женский.

Главная задача МВД — сделать так, чтобы наказание было неотвратимым. Полиция продолжает искать и задерживать преступников, чтобы каждый нарушитель закона понёс ответственность.