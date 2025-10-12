Жители новой кирпичной многоэтажки в Семее боятся потерять своё жильё из-за серьёзной аварии на инженерных сетях. Объект водоснабжающего предприятия оказался в заложниках асфальта, кондоминимума и настойчивости местных жителей. Почему коммунальная канализационная труба осталась под дворовой площадкой сейчас никто сказать не может. В итоге с одной стороны возникает риск аварии и возможные опасные последствия. С другой - жители не дают ремонтировать трубу, переживая за целостность двора и дома. И мало кто сейчас вспоминает о том, что ЖК изначально строили с грубыми нарушениями - в неоправданной близи от Иртыша, железной дороги и будущего автогужевого моста. Как канализационный коллектор оголил городские проблемы, в материале корреспондента BAQ.KZ.

Хаотичная точечная застройка Семея рано или поздно выдаёт свои горькие плоды, ту самую коммунальную явь, которую приходится расхлёбывать чуть ли не всей городской администрацией.

На днях сотрудники предприятия "Семей Водоканал" обнаружили на территории жилого комплекса "River City" подпор канализационного коллектора. Говоря простыми словами - это засор трубы диаметром один метр, по которой курсируют канализационные стоки чуть ли не всего левобережья.

Коллектор не первый год находится в аварийном состоянии. Проектно-сметная документация на его ремонт готова, в бюджете нашлись и средства.

Всё было бы хорошо, но эта труба залегает на глубине нескольких метров, плюс ко всему расположена довольно близко к ЖК. Местные жители тут же смекнули, что копать траншею для устранения аварии - риск для целостности дома. Да и портить благоустроенную площадку с навесами для автомобилей никто не хочет.

"Я недавно купила однокомнатную квартиру-студию в этом доме. На днях заключила договор купли-продажи. А вчера ко мне пришли соседи и сказали, что произошла авария. Местные жители отказывают слесарям раскапывать траншею, чтобы заменить аварийный участок. Говорят, есть риск, что дом накренится или завалится. От этого как-то беспокойно", - рассказала нам студентка, жительница дома по адресу Джамбула, 5.

Фото Альбина Халел

Между тем, оставлять в таком состоянии аварийный коллектор тоже нельзя, говорят коммунальщики. Его неисправность может привести к непредсказуемым последствиям.

"Это канализационная труба диаметром один метр. Она соединяет стоки от района "Мясокомбинат", ТЭЦ-1 до нового моста, где расположена насосная станция, и продолжается до очистных сооружений по улице Би Боранбая. Над трубой три или четыре метра земли, которая внесла свою лепту в засор, в результате образовалась пробка. В идеале надо раскопать, расчистить трубу, устранить затор и восстановить движение стоков по трубе. В противном случае может возникнуть серьёзная проблема с коллектором, которая приведёт к затоплению подвала в первую очередь этого дома", - рассказал заместитель руководителя ГКП "Семей Водоканал" Ербол Касенов.

Фото Альбина Халел

Затем и у всех абонентов, которые подсоединены к этой трубе, начнут заполняться подвалы. А если нечистоты найдут выход на открытом воздухе, то они потекут по улицам. Поскольку все они наклонены в сторону Иртыша, теоретически может пострадать и река. Это худший вариант развития событий, но коммунальщики надеются его предотвратить.

"Сейчас всё нормально, угрозы выхода стоков наружу нет. Силами подрядчиков мы стараемся поддерживать ситуацию. В этом году были выделены средства на ремонт канализационных сетей, денег хватило провести ремонт в районе областного суда, чем они сейчас и продолжают заниматься. А в следующем году подрядная компания всё равно придёт сюда и будет ремонтировать данный аварийный коллектор. Предполагается методом санации - труба в трубу", - уточнил Ербол Касенов.

Фото Альбина Халел

Где гарантии?

Дабы избежать серьёзных осложнений, коммунальщики из сферы водоснабжения нашли временное решение проблемы.

"Когда мы пришли, люди сказали, что это их кондоминимум, и они не дадут копать. Что делать? Мы поставили насос, который стоит на территории дома номер пять и перекачивает канализационные стоки во второй наш колодец на территории дома номер один", - рассказали в коммунальном предприятии.

Одним только засором в этой истории дело не обошлось. Чем больше мы изучали проблему, тем больше интересных фактов она подсвечивала.

Фото Альбина Халел

Так, например, во дворе пятого дома мы увидели провал в земле. Пустота под асфальтом явила глубокую и широкую яму рядом с детскими качелями. Причём, аккурат вблизи пролегающей здесь канализационной трубы, о которой идёт речь.

Всё бы ничего, но где гарантия, что этот участок и дальше не будет уходить под землю?

"Пять-шесть лет назад так располагать дома было нельзя, в правилах оговаривалась зона защиты водопроводных и канализационных сетей. Потом параметры изменили и оставили только пять метров от водопроводных и три метра от канализационных сетей. То есть согласно этим нормам данные дома построены правильно. Но благоустройство территории и строительство детской площадки выполнено с нарушением. Эта территория должна предназначаться для обслуживания сетей. Недавно снова вышли новые правила водопользования. Согласно им ввели норму охранной зоны расстоянием 10 метров, учитывая уже их - дом построен с нарушениями", - перечислил обновления наш собеседник.

Фото Альбина Халел

Проблема с коллектором выявила ещё один любопытный факт. У каждой области Казахстана есть веб-сайт "Геопортал", на котором можно найти гео-пространственные ресурсы. Они входят в Единый геопортал инфраструктурных данных государственного градостроительного кадастра.

Мы заглянули туда и выяснили, что вокруг ЖК "River City" складывается любопытная ситуация.

Во-первых, согласно данным геопортала области Абай канализационные трубы, и, в частности, тот самый коллектор, находятся в 21 метре от дома, за кирпичным забором, рядом с дорогой. Фактическое расстояние составляет менее 10 метров. На фото они показаны коричневой линией с буквой "К".

Скриншот с Геопортала области Абай

Во-вторых, земли, на которых расположен ЖК, теоретически попадают в водо-охранную полосу. Но именно этот кусок земли и ещё несколько сотен метров вдоль Иртыша почему-то вырезаны из данной зоны. На скриншоте с геопортала это хорошо видно.

Скриншот с Геопортала области Абай

Многие специалисты ориентируются на этот ресурс в деле расчёта данных. Да и в его описании опубликована информация, которая вселяет уверенность в правдивость указанных параметров.

"На геопортале размещены земельные участки, здания, строения, сооружения, улично-дорожная сеть, инженерные сети, генпланы и проекты детальной планировки в цифровом виде по 4 городам области Абай (Семей, Аягоз, Шар, Курчатов). Данные электронные карты служат основой для публичных кадастровых карт в рамках создания проекта "Единый государственный кадастр недвижимости" и для оказания услуг в сфере земельных отношений в электронном формате. Электронные карты переданы в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан". Портал обеспечивает оказание государственных услуг населению и бизнесу в электронном формате без непосредственного контакта с заявителем, а также обеспечивает представление документов в электронном формате с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП)", - говорится на веб-сайте.

В Водоканале объясняют нестыковки тем, что разработчики не обращаются за помощью к их проверенным десятилетиями картам.

"Теперь все ссылаются на этот геопортал. Мол, канализация расположена в другом месте. Поэтому с нами никто не проводил согласование. Хотя застройщик перед началом строительства знал, что там есть канализация. Ведь он подключил дома к этой сети. По закону нам не положено вмешиваться в процесс выдачи техусловий. Если у нас есть канализация, мы не можем отказать. Вопрос в том, что с нами не согласовывают", - ответили в ГКП "Семей Водоканал".

Фото Альбина Халел

То ли неточности в указании данных на ресурсах, а может и обычная халатность определённых ведомств повлекла за собой ряд серьёзных нарушений в результате строительства. Так, водо-снабжающее предприятие дважды обращалось в Управление архитектуры по факту захвата зон, предназначенных для обслуживания сетей.

"У нас есть ещё один такой участок, где мы, в случае аварии, не сможем подступиться к аварийной канализационной трубе. Он расположен по улице Каржаубайулы в сторону Красного Кордона. Точно такой же коллектор остался под слоем грунта и брусчатки на территории кафе и бань. Все они стоят на канализационной трубе. А в геопортале указано, что труба лежит дальше, под дорогой. В последнее время такие ситуации возникают часто. Обращались в суд, но там чаще всего поддерживает интересы частников. Так и говорят: это частная территория, убирайте водопровод", - подытожил Ербол Касенов.

Ещё один аналогичный случай коммунальщики наблюдают в самом центре города близ бывшей Женской гимназии начала ХХ века. Мало того, что два новодела построили в охранной зоне памятника архитектуры, так ещё и въезд в подземный паркинг обосновался аккурат на канализационной трубе. В случае аварии подобраться к ней будет почти невозможно. А если трубу прорвёт, то вся специфическая жидкость с соседних домов направится именно в паркинг. А теперь вопрос: кто виноват? И кто давал разрешение на строительство в санитарной и охранной зоне?

Фото Альбина Халел

В Управлении архитектуры и градостроительства, которое курирует работу Геопортала, знают о его неточностях. Исправление ошибок ресурса, который достался в наследство от Восточно-Казахстанской области, идёт медленно.

"Предоставление участков осуществляется в базе "Единой государственной кадастровой недвижимости", а выдача исходно-разрешительной документации и техусловий к подключению к инженерным сетям выдаётся на базе программы АИС. Геоинформационная система перешла к нам из ВКО. За актуальность инженерных сетей и водоохранных полос не могу отвечать. Она сейчас просто находится на балансе Управления архитектуры, стараемся постепенно дополнять все сведения, которые есть. Например, генеральный план нанесён верно, по координатам. Градостроительные схемы тоже актуальные. А если что-то изменяется, мы не можем заставить все субъекты естественных монополий выгружать всё на геопортал. Этим занимается также НАО "Правительство для граждан". Ещё одна причина смещения в геопортале - это меняющаяся система координат, которой мы пользуемся в работе", - прокомментировал ситуацию с ошибками Геопортала руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений области Абай Ануар Бейсенов.

Фото Альбина Халел

Фото Альбина Халел

Заложники большой дороги

А теперь немного о странном расположении жилого комплекса с живописным названием "River City".

Эти здания возводятся на берегу Иртыша неподалёку от действующего автогужевого моста через реку Иртыш, который на протяжении последних лет признают аварийным. На замену ему рядом строят новый автогужевой мост из металлоконструкций. Расстояние между новым ЖК и переправой критически мало - около 10 метров. Они расположены практически вплотную друг к другу, что вызывает опасения о безопасности и комфорте местных жителей.

Фото Альбина Халел

С другой стороны - самая оживлённая в городе железная дорога, ведущая на единственный в Семее железно-дорожный мост, и соединяющая не просто левый и правый берег Иртыша, а все направления, идущие через Семей. Расстояние до железной дороги менее 100 метров, что нарушает действующие санитарные нормы.

Интересно, что в 2020 году был разработан проект моста, однако уже в 2022 году были выданы разрешительные документы ТОО "Business Building Co" на строительство жилых комплексов вблизи только что спроектированного моста. Это вызывает вопросы: насколько оправданы такие решения, учитывая нормы санитарной безопасности?

Фото Альбина Халел

Что более тревожно - органы местного самоуправления продолжают выдавать разрешения на строительство без учёта этих нормативных требований. В результате Семей получил отсутствие контроля и ситуацию, опасную для здоровья населения и устойчивого развития города.

А семейчане, желающие купить жильё, теперь вынуждены быть экспертами в сфере недвижимости, чтобы не оказаться заложниками коммунальных проблем.