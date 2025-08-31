Каждое последнее воскресенье августа Казахстан чествует людей одной из самых мужественных и ключевых для экономики профессий – шахтеров. , передает BAQ.KZ со ссылкой на e-history.kz.

В этот день принято говорить о трудовых династиях, гигантских разрезах и терриконах, уходящих за горизонт. Но что, если мы заглянем за привычные рамки истории? Что, если мы совершим путешествие на 128 лет назад, чтобы увидеть, с чего все начиналось?

Единственный и беспристрастный проводник в этом путешествии – не мемуары и не очерки, а сухие, но красноречивые столбцы цифр Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года. Именно они позволяют нам создать детальный портрет зарождающейся горнодобывающей отрасли в Степи и увидеть лица тех, кто был первым. Масштаб и география: промышленность в степи Прежде чем вглядеться в лица пионеров горного дела, важно понять мир, в котором они жили. Акмолинская область на исходе XIX века представляла собой огромную территорию на стыке традиционного кочевого уклада и новой, аграрно-промышленной экономики империи. Область, занимавшая север и центр современного Казахстана, делилась на пять уездов (Акмолинский, Атбасарский, Кокчетавский, Омский и Петропавловский), а ее административным центром был Омск. Экономика региона носила переходный характер. Ее основу составляло сельское хозяйство. Промышленность же находилась в зачаточном состоянии. В городах, таких как Петропавловск, Акмолинск работали небольшие предприятия по переработке сырья: мукомольни, салотопни, кожевенные заводы. Торговля оживлялась благодаря караванным путям и недавно построенной Транссибирской магистрали. Именно в этом огромном, преимущественно аграрном мире, где главной мерой богатства был скот начали появляться первые очаги индустрии. Перепись 1897 года позволяет нам увидеть, насколько крошечными, но уже значимыми были эти очаги. На рубеже XIX-XX веков Акмолинская область, как и вся Средняя Азия, оставалась преимущественно аграрным регионом. На фоне 151 073 человек, занятых в различных видах деятельности, цифра, относящаяся к горному делу, выглядит более чем скромно – всего 86 человек назвали добычу руд и копи своим главным занятием. Это капля в море, наглядно демонстрирующая, что промышленность еще не стала определяющей силой в экономике края. На каждого горняка приходилось более 1750 человек, занятых в других сферах. Тем не менее, эти 86 человек и их семьи (в совокупности 247 душ) были теми "точками роста", которые намечали будущую индустриальную карту региона. Перепись показывает интересное распределение: 51 работник трудился в уездах, то есть в сельской местности, а 35 – в городах. Это говорит о том, что добыча велась как вблизи городских центров, так и в отдаленных степных районах, где, вероятно, и находились основные месторождения. Если взглянуть на всю Среднюю Азию, то на 1897 год в добыче руд было занято 3567 человек. На этом фоне Акмолинская область не была лидером. Пальма первенства принадлежала Семипалатинской области, где трудилось 3132 горняка, что, вероятно, связано с разработкой месторождений цветных металлов на Алтае. Однако сам факт наличия этой отрасли в Акмолинской области фиксирует ее как неотъемлемую часть экономической жизни региона задолго до эпохи индустриализации. Таблица 1. Занятость в добыче руд и копи в Средней Азии, 1897 г. Источник: https://stat1897.histcensus.asu.ru/

Человеческий капитал: демографический срез первых горняков

Кто же были эти люди, заложившие первый камень в основание горнодобывающей промышленности Казахстана? Статистика позволяет нам составить их детальный демографический портрет.

Анализ возрастных групп рисует суровую картину. Профессия горняка была уделом зрелых, физически крепких мужчин. Абсолютное большинство занятых – 75 человек из 86 – находились в возрасте от 20 до 59 лет. Из них 43 человека были в самой продуктивной возрастной категории от 40 до 59 лет. Примечательно, что в отрасли практически отсутствовала молодежь до 19 лет (зафиксирован лишь один работник в возрасте 15-16 лет), что может говорить как о высоком пороге вхождения в профессию, требующей силы и навыков, так и о нежелании или невозможности привлекать к тяжелому труду подростков.

Еще более красноречивы данные о старших возрастных группах. Лишь 10 человек были старше 60 лет. Эта цифра, хоть и не позволяет делать окончательных выводов о продолжительности жизни, косвенно свидетельствует о чрезвычайно тяжелых условиях труда. Профессия быстро изнашивала людей, и доработать до преклонных лет в ней удавалось немногим.

Перепись 1897 года четко фиксирует этнический состав отрасли. Из 86 человек, занятых в добыче руд в Акмолинской области, 55 были казахами. Именно они составляли основной костяк рабочих на рудниках и копях. Вместе с членами семей (68 мужчин и 97 женщин) казахи формировали целые общины, связанные с горным промыслом. В масштабах всей Средней Азии эта тенденция была еще более выраженной: из 3567 горняков 2852 были казахами, причем подавляющее большинство из них трудилось в Семипалатинской области.

Второй по численности группой были русские – 29 занятых работников. Также в статистике фигурирует один украинец.

Структура занятости: от угля до золота

Что именно добывали в степях Акмолинской области? Перепись детализирует и это. Из 86 горняков:

27 человек были заняты в "горной промышленности вообще", что, вероятно, подразумевает неспециализированные работы или управление.

25 человек занимались добычей поваренной и других солей. Этот промысел был традиционным для региона.

17 человек были заняты на добыче золота и платины.

10 человек добывали каменный и бурый уголь.

Эти цифры показывают, что отрасль, хоть и была малочисленной, уже имела внутреннюю специализацию. Она была ориентирована на добычу как ресурсов для местного потребления (соль, уголь), так и ценных металлов для нужд общеимперской экономики (золото).

От цифр к человеку: Собирательный образ шахтера-1897

Обобщив статистические данные, мы можем создать усредненный портрет горняка того времени.

Это, скорее всего, мужчина-казах в возрасте около 40 лет. Он женат, имеет большую семью, которая живет рядом с местом его работы. Он не городской житель, а обитатель уезда, и его труд связан с одним из традиционных или новых для степи промыслов – добычей соли, угля или золота. Его работа невероятно тяжела и опасна, что отражается в низкой доле пожилых людей в профессии. Он – представитель новой, зарождающейся для региона социальной группы, стоящей на стыке традиционного уклада и наступающей индустриальной эпохи.

Сам факт того, что перепись – главный статистический документ империи – выделяла "добычу руд и копи" в отдельную категорию занятости, говорит о признании важности этой отрасли. Эти 86 человек в Акмолинской области и более 3,5 тысяч во всей Средней Азии не были случайными старателями-одиночками. Они были частью официальной экономической структуры, предвестниками грядущей промышленной революции, которая в XX веке кардинально изменит облик и судьбу Казахстана.

Заключение: мост через столетие

Статистика 1897 года – это уникальный моментальный снимок, запечатлевший горнодобывающую промышленность Казахстана в самом ее зачатке. Она была малочисленной, локализованной и несравнимой по масштабам с сельским хозяйством. Но в ней, как в зародыше, уже содержались черты будущей индустрии: ее ресурсная база, специализация и, главное, ее человеческий капитал.

Сегодня, глядя на современные угольные разрезы и шахтерские города, трудно представить то время, когда всю отрасль в огромной области представляли менее сотни человек. Но именно они, горняки 1897 года – казахи, русские, украинцы – были первыми. Их тяжелый и незаметный для большинства современников труд заложил фундамент той мощной индустрии, которая сегодня является опорой экономики суверенного Казахстана. И вспоминая об этом в День шахтера, мы отдаем дань уважения не только нынешним поколениям горняков, но и их далеким предшественникам, чьи имена стерло время, но чей вклад беспристрастно сохранила история в виде цифр первой всеобщей переписи.