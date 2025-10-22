Национальный банк Казахстана вводит новые меры для снижения закредитованности населения и охлаждения рынка розничного кредитования, передает BAQ.KZ.

Цель - ограничить риски и сделать кредитование более устойчивым.

"С 1 апреля 2026 года банки начнут формировать дополнительный буфер капитала в размере 2% от риск-взвешенных активов по портфелю физических лиц. По текущим оценкам это более 460 миллиардов тенге. Таким образом у банков будет меньше стимулов резко наращивать розничный портфель. Вкупе с другими мерами это будет мотивировать больше кредитовать корпоративный сегмент", — отметил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на заседании Мажилиса.

Кроме того, ужесточены подходы к проверке доходов заемщиков, введён коэффициент долга к доходу и снижена предельная годовая эффективная ставка по потребительским кредитам - с 56% до 46%, с перспективой дальнейшего снижения до 40%.

Совместно с Правительством и Агентством по регулированию финансового рынка разрабатываются подходы к регулированию рынка рассрочек и BNPL-сервисов для защиты прав потребителей финансовых услуг.