  • 22 Октября, 18:56

Как Нацбанк борется с закредитованностью населения

Национальный банк Казахстана вводит новые меры для снижения закредитованности населения.

Сегодня, 18:00
data.si Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00
148
Фото: data.si

Национальный банк Казахстана вводит новые меры для снижения закредитованности населения и охлаждения рынка розничного кредитования, передает BAQ.KZ.

Цель -  ограничить риски и сделать кредитование более устойчивым.

"С 1 апреля 2026 года банки начнут формировать дополнительный буфер капитала в размере 2% от риск-взвешенных активов по портфелю физических лиц. По текущим оценкам это более 460 миллиардов тенге. Таким образом у банков будет меньше стимулов резко наращивать розничный портфель. Вкупе с другими мерами это будет мотивировать больше кредитовать корпоративный сегмент", — отметил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на заседании Мажилиса.

Кроме того, ужесточены подходы к проверке доходов заемщиков, введён коэффициент долга к доходу и снижена предельная годовая эффективная ставка по потребительским кредитам - с 56% до 46%, с перспективой дальнейшего снижения до 40%.

Совместно с Правительством и Агентством по регулированию финансового рынка разрабатываются подходы к регулированию рынка рассрочек и BNPL-сервисов для защиты прав потребителей финансовых услуг.

