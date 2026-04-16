Крипторынок под контролем: что изменится с 1 мая
С 1 мая 2026 года в Казахстане вводят регулирование крипторынка. Криптобиржи и обменники будут работать по лицензии, банки получат новые возможности.
С 1 мая 2026 года в Казахстане вступает в силу системное регулирование рынка цифровых активов. Это расширяет регулирование рынка и вводит правила для новых участников. Теперь под контроль попадут также криптообменники и криптобиржи. Подробнее — в материале корреспондента BAQ.KZ.
Провайдеры услуг цифровых активов смогут работать только по лицензии или после регистрации в Национальном Банке. Именно Нацбанк будет устанавливать правила их деятельности, сообщили в финрегуляторе в ответ на официальный запрос редакции.
В Национальном Банке также отметили, что новые нормы вводят в правовое поле цифровые финансовые активы как отдельный инвестиционный инструмент.
«Также законодательные поправки предусматривают появление нового кластера инвестиционного инструмента в виде цифровых финансовых активов. К цифровым финансовым активам относятся стейблкоины, обеспеченные деньгами, токенизированные реальные активы (недвижимость, товары, драгоценные материалы) и финансовые инструменты (облигации, акции, другое).
Цифровые финансовые активы позволяют оцифровать реальные активы и повысить их ликвидность, расширить доступ бизнеса к финансированию за счет новых инструментов, снизить транзакционные издержки и ускорить расчеты, повысить прозрачность операций за счет использования технологий распределенного реестра», - говорится в ответе на запрос.
Организации, работающие с цифровыми финансовыми активами, могут работать только если зарегистрированы в Национальном Банке.
Новые поправки расширяют возможности банков в сфере цифровых финансовых активов. В частности, банки получают право выпускать собственные цифровые финансовые активы, инвестировать в них и участвовать в капитале операторов соответствующих платформ.
«Банки в соответствии с поправками в рамках нового Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» имеют право эмитировать собственные цифровые финансовые активы и инвестировать в них, а также участвовать в капитале операторов платформ цифровых финансовых активов и операторов торговых платформ цифровых активов (крипто-биржи)».
В Нацбанке также отметили, что ведут активный обмен опытом с зарубежными регуляторами, чтобы учитывать лучшие международные практики и повышать привлекательность Казахстана для рынка цифровых финансов.
«Отметим, что Национальный Банк осуществляет активный мониторинг и обмен опытом с регуляторами стран СНГ, Грузии, США, Австралии, Швейцарии и других государств. Это взаимодействие позволяет внедрять лучшие мировые практики в национальную нормативную базу, укрепляя инвестиционную привлекательность юрисдикции Казахстана на глобальном рынке цифровых финансов».
Что касается цифрового тенге, то цифровой тенге не является цифровым активом, отметили в Нацбанке.
«Цифровой тенге – это третья форма национальной валюты, дополняющая наличные деньги и средства на банковских счетах, которые также могут использоваться по операциям с цифровыми активами в качестве средства платежа.
Цифровой тенге эмитируется Национальным Банком и является его прямым обязательством», - говорится в ответе.
