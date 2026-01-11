10 января в Казахстане отмечается День Национальной гвардии Республики Казахстан — профессиональный праздник военнослужащих, чья служба редко бывает публичной, но ежедневно влияет на ощущение безопасности в стране. Национальная гвардия — это структура, которая работает на стыке армии и правоохранительной системы, беря на себя задачи, связанные с охраной общественного порядка, защитой стратегических объектов и реагированием на внутренние угрозы. За более чем три десятилетия своего существования она прошла путь от внутренних войск периода становления независимости до современной, многоуровневой и мобильной силовой организации. Подробнее читайте в обзорном материале BAQ.KZ.

История Национальной гвардии начинается 10 января 1992 года, когда в условиях формирования государственных институтов были созданы внутренние войска МВД Республики Казахстан. В первые годы независимости на них легла особая ответственность: обеспечение стабильности в период экономических и социальных трансформаций, охрана ключевых государственных объектов и предотвращение дестабилизации внутри страны. Именно поэтому внутренняя безопасность рассматривалась как приоритет, а личный состав внутренних войск стал одной из первых профессиональных силовых опор суверенного Казахстана.

Со временем задачи и масштабы деятельности существенно расширились. Качественный поворот произошёл в 2014 году, когда внутренние войска были преобразованы в Национальную гвардию Республики Казахстан. Эта реорганизация была не просто сменой названия — она отразила изменение подхода государства к вопросам внутренней безопасности. Уже в 2015 году принятие профильного закона закрепило правовой статус гвардии, её полномочия и ответственность. Сегодня Национальная гвардия действует как самостоятельное воинское формирование в системе МВД, подчинённое строгой вертикали управления и единым стандартам боевой и служебной подготовки.

В настоящее время подразделения Национальной гвардии дислоцируются во всех регионах страны, охватывая крупные города и стратегически важные территории. По оценкам экспертов, речь идёт о десятках тысяч военнослужащих, проходящих как срочную, так и контрактную службу. Ежедневно гвардейцы заступают на патрулирование улиц, участвуют в охране общественного порядка совместно с полицией и обеспечивают безопасность во время крупных общественных, культурных и политических мероприятий. Только в течение года такие подразделения задействуются в тысячах операций и дежурств, включая мероприятия с массовым пребыванием граждан.

Отдельным направлением остаётся охрана особо важных государственных и стратегических объектов. Речь идёт о предприятиях оборонного комплекса, объектах энергетики, финансовой инфраструктуры и иных учреждениях, от бесперебойной работы которых зависит устойчивость государства. Национальная гвардия также привлекается к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций — от техногенных аварий до природных катастроф. В таких случаях гвардейцы выполняют функции эвакуации, охраны зон ЧС и поддержания порядка, действуя в тесной координации с другими экстренными службами.

Современная Национальная гвардия — это не только силовая, но и профессионально подготовленная структура. Значительное внимание уделяется обучению личного состава: ежегодно тысячи военнослужащих проходят боевую, тактико-специальную и психологическую подготовку. Подразделения специального назначения отрабатывают действия в условиях повышенного риска, а внедрение новых технологий и средств связи позволяет оперативно реагировать на меняющиеся вызовы. При этом служба в гвардии всё чаще рассматривается молодёжью как социальный лифт и возможность получить стабильную профессию с государственными гарантиями.

День Национальной гвардии — это не только дата в календаре, но и повод напомнить о той невидимой работе, которая ежедневно обеспечивает спокойствие на улицах казахстанских городов. За более чем тридцать лет своего существования гвардия стала неотъемлемой частью системы национальной безопасности, доказав, что внутренняя стабильность государства начинается с дисциплины, профессионализма и ответственности тех, кто стоит на страже порядка внутри страны.