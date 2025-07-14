Как правильно выбрать подарочный сертификат и не попасть в ловушку сомнительных условий? В Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Казахстана объяснили, как защитить свои права при покупке таких сертификатов, передает BAQ.KZ.

Недавний случай в Петропавловске стал поводом для разъяснений. Один из местных жителей приобрёл сертификат с крайне неудобными условиями: купон не подлежал возврату разницы при покупках на меньшую сумму, не обменивался на деньги, а его срок действия был всего 12 месяцев. После вмешательства Комитета эти условия были изменены - срок действия сертификата увеличен в три раза, а ущемляющие права потребителей положения отменены.

Как пояснили в ведомстве, закон строго запрещает продавцам включать в договор с потребителем условия, нарушающие его права. Продавец обязан предоставить покупателю свободу выбора товара надлежащего качества в удобное для него время, а также не принуждать к приобретению товара в ненужных количествах. Важно, что любые условия, ограничивающие или ущемляющие потребителя, считаются незаконными.

Стоит отметить, что согласно правилам внутренней торговли, подарочные сертификаты должны действовать минимум три года. Исключение составляют только те сертификаты, которые распространяются бесплатно, - их условия и срок действия определяет продавец.

Кроме того, если сертификат используется частично, его срок действия продлевается до окончания трёхлетнего срока, или остаток суммы может быть возвращён по запросу владельца на указанные реквизиты.

Эти изменения и разъяснения дают казахстанцам уверенность в том, что их права защищены при покупке подарочных сертификатов, и они не будут сталкиваться с нечестными условиями.