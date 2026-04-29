Как не допустить просрочки по кредиту

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка напоминает, что несвоевременное исполнение кредитных обязательств может привести к начислению штрафов и пеней, ухудшению кредитной истории, передаче соответствующей информации в кредитные бюро, а при длительной просрочке – к судебному разбирательству и принудительному взысканию.

Вместе с тем законодательство Республики Казахстан предоставляет заемщикам действенные инструменты для урегулирования задолженности до обращения в суд.

Как предотвратить просрочку?

Для снижения риска возникновения задолженности заемщикам рекомендуется:

– заранее планировать личный и семейный бюджет с учетом обязательных платежей;

– регулярно отслеживать график погашения кредита и уведомления откредитора;

– при первых признаках финансовых затруднений незамедлительно обращаться в банк или микрофинансовую организацию.

Что делать при возникновении просрочки?

В случае пропуска платежа кредитор обязан уведомить заемщика в течение 10 календарных дней с момента наступления просрочки с указанием суммы задолженности возможных последствий непогашения займа и права обратиться к кредитору за изменением условий займа.

Заемщик вправе обратиться в банк или МФО с заявлением о реструктуризации долга, указав причины финансовых трудностей и предлагаемые варианты изменения условий займа. Финансовая организация обязана рассмотреть обращение в срок до 15 календарных дней и вправе предложить возможные решения.

Возможные варианты реструктуризации

Кредитором могут быть предложены следующие меры:

– предоставление отсрочки платежей;

– увеличение срока кредита для снижения ежемесячной нагрузки;

– снижение процентной ставки;

– списание части штрафов и пеней;

– самостоятельная продажа залогового имущества заемщиком.

Важно: банки и микрофинансовые организации не вправе взимать плату за рассмотрение заявления о реструктуризации задолженности.

Если кредитор отказал?

В Казахстане действует единый порядок досудебного урегулирования просроченной задолженности, направленный на защиту прав заемщиков и снижение числа судебных споров.

В случае отказа в реструктуризации заемщик вправе обратиться:

– к банковскому омбудсману по банковским кредитам;

– к микрофинансовому омбудсману по займам МФО.

Какими могут быть последствия при наличии задолженности?

При отсутствии действий со стороны заемщика кредитор вправе:

– передать задолженность коллекторам (при просрочке менее 90 дней);

– обратиться в суд, после чего взыскание осуществляется частным судебным исполнителем.

В рамках исполнительного производства возможны арест банковских счетов и имущества, удержание из официального дохода, временное ограничение на выезд за пределы страны.

Агентство призывает граждан ответственно оценивать свои финансовые возможности при оформлении кредитов и своевременно использовать предусмотренные законодательством механизмы поддержки при возникновении трудностей. Своевременное обращение к кредитору и конструктивный диалог позволят предотвратить рост проблемной задолженности, судебные разбирательства и принудительное взыскание.