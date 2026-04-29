Как не допустить просрочки по кредиту
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка напоминает, что несвоевременное исполнение кредитных обязательств может привести к начислению штрафов и пеней, ухудшению кредитной истории, передаче соответствующей информации в кредитные бюро, а при длительной просрочке – к судебному разбирательству и принудительному взысканию.
Вместе с тем законодательство Республики Казахстан предоставляет заемщикам действенные инструменты для урегулирования задолженности до обращения в суд.
Как предотвратить просрочку?
Для снижения риска возникновения задолженности заемщикам рекомендуется:
– заранее планировать личный и семейный бюджет с учетом обязательных платежей;
– регулярно отслеживать график погашения кредита и уведомления откредитора;
– при первых признаках финансовых затруднений незамедлительно обращаться в банк или микрофинансовую организацию.
Что делать при возникновении просрочки?
В случае пропуска платежа кредитор обязан уведомить заемщика в течение 10 календарных дней с момента наступления просрочки с указанием суммы задолженности возможных последствий непогашения займа и права обратиться к кредитору за изменением условий займа.
Заемщик вправе обратиться в банк или МФО с заявлением о реструктуризации долга, указав причины финансовых трудностей и предлагаемые варианты изменения условий займа. Финансовая организация обязана рассмотреть обращение в срок до 15 календарных дней и вправе предложить возможные решения.
Возможные варианты реструктуризации
Кредитором могут быть предложены следующие меры:
– предоставление отсрочки платежей;
– увеличение срока кредита для снижения ежемесячной нагрузки;
– снижение процентной ставки;
– списание части штрафов и пеней;
– самостоятельная продажа залогового имущества заемщиком.
Важно: банки и микрофинансовые организации не вправе взимать плату за рассмотрение заявления о реструктуризации задолженности.
Если кредитор отказал?
В Казахстане действует единый порядок досудебного урегулирования просроченной задолженности, направленный на защиту прав заемщиков и снижение числа судебных споров.
В случае отказа в реструктуризации заемщик вправе обратиться:
– к банковскому омбудсману по банковским кредитам;
– к микрофинансовому омбудсману по займам МФО.
Какими могут быть последствия при наличии задолженности?
При отсутствии действий со стороны заемщика кредитор вправе:
– передать задолженность коллекторам (при просрочке менее 90 дней);
– обратиться в суд, после чего взыскание осуществляется частным судебным исполнителем.
В рамках исполнительного производства возможны арест банковских счетов и имущества, удержание из официального дохода, временное ограничение на выезд за пределы страны.
Агентство призывает граждан ответственно оценивать свои финансовые возможности при оформлении кредитов и своевременно использовать предусмотренные законодательством механизмы поддержки при возникновении трудностей. Своевременное обращение к кредитору и конструктивный диалог позволят предотвратить рост проблемной задолженности, судебные разбирательства и принудительное взыскание.
