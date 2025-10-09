Агентство по регулированию и развитию финансового рынка призывает граждан быть особенно внимательными при оформлении займов и использовать доступные инструменты для защиты от кредитного мошенничества, передает BAQ.KZ.

В условиях роста цифровой активности злоумышленники всё чаще пытаются оформить кредиты на имя ничего не подозревающих граждан, используя утечки данных, фишинговые схемы и методы социальной инженерии.

Регулятор рекомендует подключить услугу "Stop кредит" через портал eGov.kz, мобильное приложение eGov mobile или кредитное бюро. Этот инструмент позволяет заблокировать возможность оформления кредитов без вашего согласия и своевременно реагировать на попытки мошеннических действий. Кроме того, важно соблюдать базовые меры цифровой гигиены: не разглашать СМС-коды, PIN-коды, одноразовые пароли и другие конфиденциальные данные, даже если звонящий представляется сотрудником банка или госорганов. Установка сторонних приложений удалённого доступа и переход по подозрительным ссылкам из СМС или мессенджеров также создают прямую угрозу безопасности.

Агентство напоминает, что регулярная проверка кредитной истории — эффективный способ вовремя обнаружить несанкционированные займы. Также рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию для доступа к онлайн-банкингу и другим финансовым сервисам. Соблюдение этих правил поможет казахстанцам обезопасить себя от серьёзных финансовых последствий и сохранить контроль над личными данными.