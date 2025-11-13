В Алматы можно найти доступное жильё даже при высоких рыночных ценах — об этом говорят специалисты рынка недвижимости. При правильных фильтрах в сервисах объявлений некоторые варианты начинаются от 100 тысяч тенге. Однако эксперты предупреждают: наряду с выгодными предложениями активно действуют и мошенники. Корреспондент BAQ.KZ разобрался, как выбрать квартиру и не попасться на уловки недобросовестных посредников.

Алматы считается самым дорогим городом страны, что напрямую отражается на стоимости аренды. При этом, по словам риелторов, существует несколько способов оптимизировать расходы — важно заранее определить приоритеты и понимать, на что действительно стоит обращать внимание.

Первым делом необходимо определиться с расположением. Квартиры на окраинах стоят дешевле, однако дорога на работу может быть длиннее и дороже. Для тех, кто работает удалённо, такие районы становятся наиболее приемлемым вариантом.

"На цену в первую очередь влияет расположение. Если квартира находится в центре или рядом с метро, стоимость аренды может быть выше на 20–25%", — говорит эксперт по недвижимости Димаш Есенгали.

При выборе жилья важно проверить инфраструктуру: близость магазинов, аптек, поликлиник, остановок общественного транспорта. Семьи с детьми учитывают путь до школ и садов, а студенты — до вузов.

Часть арендаторов предпочитает делить жильё на несколько человек, однако владельцы квартир нередко выступают против таких вариантов. По словам специалистов, в августе, когда в город возвращаются студенты, стоимость аренды возрастает на 10–15% практически во всех районах.

"Такие варианты хозяева не всегда одобряют. В августе, когда возвращаются студенты, цены растут на 10–15% — и не только в центре", — отмечает спикер.

Эксперты советуют фокусироваться не на площади, а на комфорте. Большие квартиры обходятся значительно дороже. Новые ЖК предлагают современный ремонт и мебель, но аренда и коммунальные услуги в них выше, чем в старых домах. Более доступные варианты можно найти на первых и последних этажах, хотя они подходят не всем.

Отдельные квартиры могут стоить дороже из-за дизайнерского ремонта — даже если они полностью без мебели. Иностранцы и гости города чаще выбирают жильё на верхних этажах с видом на горы, что также влияет на стоимость.

Стоимость аренды в Алматы варьируется довольно сильно. В старых советских домах цены начинаются от 70 тысяч тенге в месяц. В элитных комплексах аренда превышает 1 миллион тенге. Средняя стоимость однокомнатных и двухкомнатных квартир составляет 150–400 тысяч тенге.

Эксперты призывают быть особенно внимательными, чтобы не столкнуться с мошенниками. Аренда напрямую у владельца может быть выгоднее, однако важно тщательно проверять все документы.

"Чаще всего мошенники требуют предоплату — никогда этого не делайте! Они торопят, говорят, что на квартиру большая очередь, отправляют фальшивые фото и видео", — предупреждает он.

Специалисты рекомендуют обращаться к крупным агентствам, так как они работают только с проверенными собственниками. Стоимость услуг риелторов может составлять 10–30% от месячной арендной платы, однако такой подход снижает риски.

"Риелторы работают только с проверенными хозяевами. Мы запрашиваем справку “форма №2” и проверяем, действительно ли квартира зарегистрирована на этого владельца. Квартиры, сдаваемые по доверенности, тоже тщательно проверяются", — отмечает Есенгали.

Эксперты советуют: при выборе жилья в Алматы главное — не спешить, внимательно проверять предложения и с осторожностью относиться к подозрительно низким ценам, которые чаще всего оказываются фейковыми.