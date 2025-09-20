Издание Eureporter опубликовало статью о том, как Казахстан выстраивает "тихую продовольственную дипломатию" и к каким результатам она может привести, передаёт BAQ.KZ.

В статье рассказывается, что в XXI веке глобальная конкуренция выходит за рамки нефти и газа. Сегодня решающими становятся хлеб, вода и климат. По данным ФАО, в 2023 году голод испытали 733 миллиона человек, а к 2050 году мировое производство продовольствия должно вырасти минимум на 60%, чтобы удовлетворить спрос. Продовольствие становится новой нефтью, а вопросы еды — не только гуманитарной, но и геополитической проблемой.

На этом фоне Казахстан постепенно превращается в одного из стратегических игроков. Страна, лишённая выхода к морю, всё активнее позиционирует себя как надёжный и прагматичный поставщик продовольствия, способный сыграть ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

"Казахстан обладает колоссальными аграрными ресурсами: 180 миллионов гектаров сельхозземель, из которых свыше 75% пригодны для обработки. Республика входит в десятку крупнейших мировых экспортёров пшеницы и только в 2023 году вывезла за рубеж 9,2 миллиона тонн зерна. Экспорт муки вырос на 20%, переработка масличных культур принесла дополнительно 400 миллионов долларов. Но курс взят не только на сырьевой экспорт — страна делает ставку на переработку, повышение добавленной стоимости и полное преобразование агробизнеса", - пишет издание.

В 2024 году государственные инвестиции в сельское хозяйство превысили полмиллиарда долларов. Средства направили на субсидии, развитие ирригации, налоговые льготы и цифровой мониторинг. За последние десять лет урожайность основных культур выросла на 15%. Национальная система зерновых резервов и закупочных механизмов помогла стабилизировать цены и поддержать доходы фермеров.

При этом Казахстан выстраивает "ненавязчивую продовольственную дипломатию". Если многие страны опираются на громкие политические заявления, здесь делают ставку на прагматизм и устойчивость. В 2024 году республика обеспечила треть всех закупок зерна Исламской организацией продовольственной безопасности, заключив долгосрочные контракты на сумму более 400 миллионов долларов. Казахстан всё чаще выступает не просто продавцом, а гарантом продовольственных резервов для мусульманского мира.

Это стало возможным благодаря расширению сотрудничества с ФАО, Всемирной продовольственной программой и Исламским банком развития. Внутри страны аграрный сектор рассматривается как один из ключевых факторов устойчивости экономики. В Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что именно агробизнес должен стать новым драйвером роста. Поддержка фермеров, инвестиции в ирригацию и цифровизацию, ориентация на устойчивость делают Казахстан привлекательным партнёром и для Европы, чьи приоритеты совпадают с этим курсом.

Главными преимуществами Казахстана становятся география, нейтральность и гибкость. Расположенный на стыке Центральной Азии, Ближнего Востока и Китая, он играет ключевую роль в развитии Транскаспийского маршрута, альтернативного Черноморскому коридору. Только в 2024 году экспорт в Синьцзян вырос на 60%. Маршруты через Иран открывают доступ к рынкам Индии и Пакистана. В условиях глобальной поляризации Казахстан сохраняет нейтралитет и репутацию надёжного партнёра, в отличие от стран, всё сильнее вовлечённых в геополитическое противостояние.

Однако у страны остаются серьёзные вызовы. Мощности портов Актау и Курык ограничены тремя миллионами тонн в год при спросе более семи миллионов. Транспортировка через Каспий обходится в 80 долларов за тонну, что снижает конкурентоспособность в сравнении с российским или турецким зерном. По оценкам экспертов, вложения в модернизацию инфраструктуры на уровне 700 миллионов долларов способны приносить до полумиллиарда ежегодной выручки. Свою угрозу несёт и климатическая нестабильность: в засушливые годы урожай теряет до 10%, поэтому разрабатываются механизмы страхования посевов и фонды стабилизации цен.

Тем не менее курс Казахстана на развитие сельского хозяйства — это не временный поворот, а стратегическая линия. Страна глубже интегрируется с ЕС, Китаем и Организацией исламского сотрудничества, претендуя на роль опорного логистического центра продовольственных потоков Евразии. В мире, где доверие дефицитно, а голод нарастает, Казахстан может стать не просто поставщиком, но и стабилизирующей силой. Его "ненавязчивая продовольственная дипломатия" демонстрирует, как средние державы способны влиять на глобальный порядок не через силу, а через надёжность.

В новом веке, где хлеб всё чаще оказывается важнее нефти, Казахстан становится страной, за которой стоит внимательно следить.