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Как новая Конституция изменила жизнь казахстанцев за три месяца

Напомним вам о главных изменениях.

6 Октября 2026, 17:34
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BAQ.kz 6 Октября 2026, 17:34
6 Октября 2026, 17:34
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Фото: BAQ.kz

Казахстанцы больше трех месяцев живут с новой Конституцией. За это время в нашей стране произошли важные перемены, в числе которых образование однопалатного Курултая, появления должности Вице-президента и организации Халық Кеңесі. В этом видео предлагаем вспомнить и подробнее поговорить о каждом из этих событий. 

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