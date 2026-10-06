Как новая Конституция изменила жизнь казахстанцев за три месяца

Казахстанцы больше трех месяцев живут с новой Конституцией. За это время в нашей стране произошли важные перемены, в числе которых образование однопалатного Курултая, появления должности Вице-президента и организации Халық Кеңесі. В этом видео предлагаем вспомнить и подробнее поговорить о каждом из этих событий.