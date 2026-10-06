Как новая Конституция изменила жизнь казахстанцев за три месяца
Напомним вам о главных изменениях.
6 Октября 2026, 17:34
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6 Октября 2026, 17:346 Октября 2026, 17:34
178Фото: BAQ.kz
Казахстанцы больше трех месяцев живут с новой Конституцией. За это время в нашей стране произошли важные перемены, в числе которых образование однопалатного Курултая, появления должности Вице-президента и организации Халық Кеңесі. В этом видео предлагаем вспомнить и подробнее поговорить о каждом из этих событий.
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